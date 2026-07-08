Boeing 737 zniknął z radarów! Samolot zaginął nad Morzem Arabskim

Boeing 737 zniknął z radarów nad Morzem Arabskim. Trwa poszukiwanie pięciu członków załogi

Pakistańskie służby prowadzą wielką akcję poszukiwawczą po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737. Jak informuje BBC, maszyna należąca do prywatnych linii K2 Airways zniknęła z radarów we wtorek wieczorem nad Morzem Arabskim. Na pokładzie znajdowało się pięciu członków załogi. Samolot wykonywał lot z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zmierzał do Karaczi, największego miasta Pakistanu. Według pakistańskich władz lotniczych kontakt z maszyną urwał się o godzinie 21.21 czasu lokalnego. Kilka minut wcześniej kapitan miał zgłosić problemy z systemem nawigacyjnym. Chwilę później samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Wstępne dane z serwisu Flightradar24 pokazują, że Boeing najpierw leciał na wysokości około 35 tysięcy stóp, czyli ponad 10,5 kilometra. Następnie z nieznanych przyczyn zawrócił, wykonując zwrot o 180 stopni.

W ciągu zaledwie pięciu minut maszyna opadła z wysokości około 10,6 tys. metrów do około 335 metrów nad poziomem morza. Jednocześnie prędkość samolotu spadła z około 790 km/h do około 211 km/h. Chwilę później Boeing zniknął z radarów. Według pakistańskiego portalu Geo News samolot utracono z radarów nad Morzem Arabskim w pobliżu miejscowości Ormara w prowincji Beludżystan.

Do działań skierowano jednostki marynarki wojennej, sił powietrznych oraz innych służb

Pakistańska Agencja Lotnictwa Cywilnego natychmiast uruchomiła akcję poszukiwawczo-ratunkową. Jak podaje BBC, do działań skierowano jednostki marynarki wojennej, sił powietrznych i innych służb odpowiedzialnych za ratownictwo. Linie K2 Airways potwierdziły, że na pokładzie było pięciu członków załogi. Przewoźnik zapewnił, że współpracuje z władzami lotniczymi oraz wszystkimi służbami prowadzącymi poszukiwania.

K2 Airways to prywatna pakistańska linia cargo z siedzibą w Karaczi. Działa od 2018 roku i obsługuje głównie przewozy towarowe na trasach międzynarodowych. To najpoważniejszy incydent lotniczy w Pakistanie od kilku lat. Ostatnia duża katastrofa wydarzyła się w maju 2020 roku. Samolot Pakistan International Airlines rozbił się podczas podchodzenia do lądowania w Karaczi. Na pokładzie było 99 osób. Katastrofę przeżyły tylko dwie. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zaginięcia Boeinga 737. Śledczy podkreślają, że jest zbyt wcześnie, aby wskazywać przyczynę zdarzenia. Poszukiwania maszyny i pięcioosobowej załogi wciąż trwają.

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A Pakistan-registered Boeing 737 cargo plane with five crew members on board lost contact ‌with air traffic control on the night of July 7 after reporting a navigational system problem on its way from Sharjah to Karachi, Pakistan aviation authorities said https://t.co/OBF0WJjUTj— Reuters (@Reuters) July 8, 2026

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