Wzruszające napisy na wstęgach na pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza. "Kochanemu tacie i dziadkowi"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-20 12:30

Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja, a 20 maja odbył się jego pogrzeb. Scenarzysta, prawnik i polityk został pięknie pożegnany podczas pełnej emocji mszy żałobnej. Przy urnie ustawiono zdjęcie artysty, pojawiły się też wieńce. Napisy na wstęgach łamią serce. "Kochanemu tacie i dziadkowi" - widnieje na jednej z nich.

Krzysztof Piesiewicz nie żyje

Śmierć Krzysztofa Piesiewicza poruszyła nie tylko świat filmu, ale również polityki i kultury. Wybitny scenarzysta, adwokat i były senator zmarł 14 maja 2026 roku w wieku 80 lat. Co szczególnie poruszające, odszedł dokładnie w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy. 14 maja podczas festiwalu w Cannes odbyła się bowiem premiera filmu "Historie równoległe". Produkcja była inspirowana twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, z którym Piesiewicz stworzył największe dzieła swojego życia. 

Artysta przez lata uchodził za jednego z najwybitniejszych polskich scenarzystów. Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim stworzył scenariusze do kultowego "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" oraz trylogii "Trzy kolory". Za film "Trzy kolory: Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. Był także cenionym adwokatem i obrońcą działaczy opozycji w czasach PRL. Występował m.in. w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Przez wiele lat zasiadał również w Senacie RP. 

Zobacz także: Ostatnie chwile życia Krzysztofa Piesiewicza. Znajomy ujawnił, kto był przy nim w czasie odejścia

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Wiele znanych osób

Ostatnie pożegnanie scenarzysty zaplanowano na 20 maja w Warszawie. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na Stare Powązki, gdzie Krzysztof Piesiewicz spocznie w grobie rodzinnym. Podczas ostatniego pożegnania hołd artyście, politykowi i prawnikowi złożyło wiele znanych osób, wśród nich były Małgorzata Kidawa-Błońska czy Monika Olejnik.

Piesiewicz pozostawił dwoje dzieci - Annę i Piotra. Wieńce od nich zostały ustawione w kościele blisko urny z prochami zmarłego. Na jednym z nich pojawiła się wstęga z napisem:

Kochanemu Tacie i Dziadkowi Ania i Franuś.

Na drugim widniało:

Ukochanemu Tacie i Dziadkowi Piotr, Natalia i wnuczka Hania.

Zdjęcia z ostatniego pożegnania artysty i polityka znajdziecie w GALERII.

Zobacz także: Krzysztof Piesiewicz rodzina: z żoną żył w separacji, miał dwoje dzieci

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka zmarła po ciężkiej chorobie

TŁUMY NA POGRZEBIE ŁUKASZA LITEWKI
Alicja Wolska
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGRZEBY GWIAZD
POGRZEB
KRZYSZTOF PIESIEWICZ