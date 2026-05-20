Wzruszające napisy na wstęgach na pogrzebie Krzysztofa Piesiewicza. "Kochanemu tacie i dziadkowi"

Krzysztof Piesiewicz nie żyje

Śmierć Krzysztofa Piesiewicza poruszyła nie tylko świat filmu, ale również polityki i kultury. Wybitny scenarzysta, adwokat i były senator zmarł 14 maja 2026 roku w wieku 80 lat. Co szczególnie poruszające, odszedł dokładnie w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy. 14 maja podczas festiwalu w Cannes odbyła się bowiem premiera filmu "Historie równoległe". Produkcja była inspirowana twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, z którym Piesiewicz stworzył największe dzieła swojego życia.

Artysta przez lata uchodził za jednego z najwybitniejszych polskich scenarzystów. Wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim stworzył scenariusze do kultowego "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" oraz trylogii "Trzy kolory". Za film "Trzy kolory: Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. Był także cenionym adwokatem i obrońcą działaczy opozycji w czasach PRL. Występował m.in. w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Przez wiele lat zasiadał również w Senacie RP.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Wiele znanych osób

Ostatnie pożegnanie scenarzysty zaplanowano na 20 maja w Warszawie. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na Stare Powązki, gdzie Krzysztof Piesiewicz spocznie w grobie rodzinnym. Podczas ostatniego pożegnania hołd artyście, politykowi i prawnikowi złożyło wiele znanych osób, wśród nich były Małgorzata Kidawa-Błońska czy Monika Olejnik.

Piesiewicz pozostawił dwoje dzieci - Annę i Piotra. Wieńce od nich zostały ustawione w kościele blisko urny z prochami zmarłego. Na jednym z nich pojawiła się wstęga z napisem:

Kochanemu Tacie i Dziadkowi Ania i Franuś.

Na drugim widniało:

Ukochanemu Tacie i Dziadkowi Piotr, Natalia i wnuczka Hania.

