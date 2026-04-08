Anastazja Kuś błysnęła w króciutkiej spódniczce. A jej mama?! Aż głupio patrzeć!

Anastazja Kuś, córka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Marcina Kusia, od najmłodszych lat związana jest ze sportem. Jej lekkoatletyczna kariera stale się rozwija - tylko na początku tego roku pobiła rekord Polski U20 (52,50 s) i zajęła 4. miejsce w halowych mistrzostwach kraju. Była także częścią polskiej sztafety 4x400 m, która na HMŚ w Toruniu otarła się o medal, kończąc finałowy bieg tuż za podium. Z kolei już kilka dni później 18-latka pokazała się z zupełnie innej strony, biorąc udział w turnieju Cupra Padlowe, łączącym świat sportu i show-biznesu!

„Game, set, match. Zapomniałam, jak bardzo kocham te emocje na korcie. Dziękuję Cupra Padlowe za tę możliwość! Tenisowa dziewczyna na zawsze” – napisała podekscytowana Anastazja, publikując zdjęcia z turnieju. Widać, że w sercu pozostała jej miłość do tenisa, którą tym razem mogła dzielić u boku ukochanej mamy Alicji!

Wspólne zdjęcia matki i córki szybko obiegły internet, wywołując falę komentarzy. Internauci nie mogli wyjść z podziwu, jak zjawiskowo prezentowały się Anastazja i Alicja Kuś. Krótkie, tenisowe stroje podkreśliły ich fenomenalne figury i aż trudno było uwierzyć, że 45-latka grała w parze ze swoją córką, a nie młodszą siostrą!

Alicja Kuś w przeszłości sama odnosiła sukcesy w tańcu towarzyskim i pracowała jako dziennikarka sportowa. Jednego jesteśmy pewni - w rodzinie Kusiów nie tylko talent, ale i zjawiskowa uroda przechodzą z pokolenia na pokolenie! Wspomniane zdjęcia z padlowego kortu znajdziesz poniżej, na końcu tekstu.