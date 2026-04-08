W 2010 świat oszalał na jej punkcie. Dziś ma 41 lat i wygląda tak! Miss mundialu znów w akcji

Larissa Riquelme już przed 2010 rokiem była znaną modelką i aktorką w swoim kraju. Jednak to mundial w RPA katapultował ją do światowej sławy. Zdjęcia gorąco dopingującej Paragwajki, ubranej w narodowe barwy, obiegły media na całym świecie. Światowe media ochrzciły ją mianem „Miss Mundialu”! Jej popularność eksplodowała, gdy złożyła odważną obietnicę – wzorem Diego Maradony obiecała, że jeśli Paragwaj dotrze do półfinału, przebiegnie nago po ulicach stolicy, mając na sobie jedynie barwy narodowe namalowane na ciele. Mimo że Paragwaj odpadł w ćwierćfinale, Riquelme i tak spełniła obietnicę, pozując dla brazylijskiego „Playboya” we wrześniu 2010 roku.

Najpiękniejsza bramkarka na świecie znów na placu gry. Biust mocno wystaje. Niesamowite ciało zjawiskowej blondynki

Miss mundialu 2010, Larissa Riquelme, 16 lat później wciąż zachwyca

Larissa błyskawicznie wykorzystała swoją globalną rozpoznawalność. Już w 2010 roku była najlepiej opłacaną modelką w Paragwaju. Jej kariera nabrała tempa – stała się twarzą wielu marek, w tym dezodorantów Axe, których logo promowała na swoim ciele jeszcze podczas mistrzostw. Wkrótce potem wzięła udział w argentyńskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”, znanej jako Bailando por un Sueño, co ugruntowało jej status celebrytki w Ameryce Łacińskiej. Pojawiała się w licznych programach telewizyjnych i na okładkach magazynów, udowadniając, że nie jest jedynie sezonową gwiazdą.

Dziś Larissa Riquelme to dojrzała kobieta biznesu i wpływowa postać medialna. 41-latka z powodzeniem przeniosła swoją popularność do świata cyfrowego, gdzie na platformach takich jak Instagram i TikTok śledzą ją miliony fanów. Regularnie dzieli się z nimi fragmentami swojego życia, nowymi sesjami zdjęciowymi i projektami zawodowymi. Wciąż pracuje jako modelka, a także działa w mediach w Paragwaju, zwłaszcza przy okazji meczów ukochanej reprezentacji. Jej działalność to dowód na to, że „Miss Mundialu" jest wciąż w akcji, doskonale odnajdując się w nowej rzeczywistości medialnej i utrzymując stałe zainteresowanie!