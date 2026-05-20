Rozwiodła się z Maciejem Rybusem i świętuje! Pokazała zdjęcia

Maciej Rybus i Lana Bajmatowa poznali się w jednej z moskiewskich restauracji, gdzie pochodząca z Osetii Rosjanka pracowała jako menedżerka. Pobrali się w 2018 roku, w owocami ich związku są dwaj synowie - Robert i Adrian. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, piłkarz postanowił zostać w Rosji i kontynuował tam karierę, przez co stracił szansę na kolejne powołania do kadry. W jego życiu prywatnym nie działo się najlepiej. Pod koniec 2025 roku roku gruchnęła wiadomość o rozwodzie byłego już reprezentanta Polski i pięknej Lany.

Niedawno piłkarz udzielił wywiadu portalowi Lowicz24.pl. Stwierdził w nim, że swoich decyzji nie żałuje. - Nie chcę się wypowiadać na tematy wojenne czy polityczne. Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, żeby być blisko dzieci. Na tamten czas też tak było, nic się nie zmieniło - stwierdził.

Była żona Macieja Rybusa opublikowała bezlitosny wpis po rozwodzie. To zrobiła od razu po rozstaniu

Po rozstaniu z piłkarzem Lana Rybus natychmiast wróciła do panieńskiego nazwiska. I zrobiła się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagarmie publikuje dużo zdjęć, dokumentując swoje luksusowe życie. Teraz była małżonka Rybusa miała powody do świętowania. Rosjanka właśnie skończyła 30 lat. Z tej okazji otrzymała od swoich najbliższych okazały tort oraz bukiet kwiatów, a pochwaliła się tym, publikując wideo i zdjęcia na Instagramie.

