Maciej Rybus zapytany, czy żałuje pozostania w Rosji. Szczera odpowiedź! Zaskoczy wielu

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-19 19:57

Poświęcił marzenia o kadrze i reputację w ojczyźnie, by zostać z rodziną w Rosji. Dziś, gdy tamtejsze media donoszą o jego rozwodzie i podziale majątku, Maciej Rybus przerywa milczenie. Były reprezentant Polski odniósł się do swoich życiowych wyborów. Jego słowa o braku żalu mogą zszokować wielu kibiców.

  • Maciej Rybus wziął rozwód ze swoją żoną Laną
  • Po kilku tygodniach pojawił się w Polsce i udzielił szczerego wywiadu
  • Został zapytany wprost, czy żałuje pozostania w Rosji w 2022 roku

Rosyjskie media: Maciej Rybus wziął rozwód z żoną

Ostatnie tygodnie przyniosły szokujące doniesienia na temat życia prywatnego Macieja Rybusa. Według rosyjskich mediów, piłkarz nie jest już mężem Lany, dla której zdecydował się pozostać w kraju agresora po wybuchu wojny. W obliczu osobistego dramatu i końca zawodowej kariery, 66-krotny reprezentant Polski zabrał głos, odpowiadając na pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków: czy było warto?

Historia Macieja Rybusa to gotowy scenariusz na dramat. W 2022 roku obrońca podjął decyzję o pozostaniu w Rosji, co skutkowało wyrzuceniem go z reprezentacji Polski i zamknięciem drogi na międzynarodowe salony. Argumentował to dobrem rodziny – żony Lany i dwóch synów. Dziś, jak informują media w Moskwie, ten rozdział został definitywnie zamknięty przez sąd, który miał przychylić się do pozwu rozwodowego kobiety i jej żądań dotyczących podziału majątku.

Maciej Rybus po rozwodzie znów zagra w Polsce! Wraca w rodzinne strony

Czy Rybus żałuje pozostania w Rosji po wybuchu wojny?

Mimo utraty pozycji w kadrze, ostracyzmu w Polsce i – jak się okazuje – rozpadu małżeństwa, dla którego poświęcił tak wiele, Rybus twierdzi, że jego sumienie jest czyste. W rozmowie z portalem Lowicz24.eu padło kluczowe pytanie o to, czy żałuje swoich decyzji. – Nie, nie żałuję. Jestem z takich ludzi, że raczej nie żałuję – stwierdził stanowczo Rybus.

Piłkarz podkreślił, że jego priorytetem zawsze były dzieci i to się nie zmieniło, niezależnie od statusu jego związku czy sytuacji geopolitycznej. – Nie chcę się wypowiadać na tematy wojenne czy polityczne. Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, żeby być blisko dzieci. Na tamten czas też tak było, nic się nie zmieniło – wyjaśnił.

Lana Bajmatova (Rybus)
30 zdjęć

Maciej Rybus szczerze o hejterach

Były kadrowicz odniósł się także do tego, jak jest postrzegany przez ludzi. Zauważa wyraźny rozdźwięk między komentarzami w sieci a rzeczywistością.

– Wydaje mi się, że nie jestem złym człowiekiem, żebym komuś zaszkodził. Mam też pozytywny odbiór, kiedy ludzie mnie spotykają na ulicy. W internecie wiadomo, że jest hejt. Ja to rozumiem, takie są czasy – podsumował gorzko Maciej Rybus.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ RYBUS
WOJNA NA UKRAINIE