Maciej Rybus po rozwodzie znów zagra w Polsce! Wraca w rodzinne strony

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-01-14 18:40

Pod koniec 2025 roku w życiu Macieja Rybusa doszło do sporych zmian. Były piłkarz reprezentacji Polski rozwiódł się z żoną Laną, z którą założył rodzinę w Rosji. Po grudniowym rozstaniu 36-latek już na święta przyjechał do Polski, a 17 stycznia znów zagra w ojczyźnie! Rybus będzie jedną z gwiazd charytatywnego turnieju w rodzinnym Łowiczu.

Informacja o rozwodzie Macieja Rybusa zaskoczyła kibiców w Polsce i Rosji. To właśnie ze względu na rodzinę piłkarz ułożył sobie życie w Rosji, zostając w niej po wybuchu wojny na Ukrainie. Ta decyzja mocno odbiła się na jego karierze - wypadł z reprezentacji Polski i stracił szansę na wyjazd na Mistrzostwa Świata 2022, a po odejściu z Lokomotiwu Moskwa i tak znalazł się na piłkarskim zakręcie. Nie poradził sobie zarówno w Spartaku Moskwa, jak i Rubinie Kazań, a od ponad roku nie gra już profesjonalnie w piłkę. Znalazł się również na życiowym zakręcie, przez co przybliżył się do Polski.

Maciej Rybus znów zagra w Polsce! "Jest bardzo ważną postacią"

Małżeństwo Rybusa i Lany Bajmatowej dobiegło końca, a przy okazji niedawnych świąt piłkarz odwiedził Polskę. I to nie sam - zabrał ze sobą dwóch synów: Roberta i Adriana. Takie wizyty wcześniej nie zdarzały się często, ale teraz 66-krotny reprezentant Polski zamierza częściej pojawiać się w ojczyźnie. Już 17 stycznia będzie jednym z bohaterów charytatywnego turnieju "Gwiazdy na Gwiazdkę" w rodzinnym Łowiczu!

"Powrót po latach! Człowiek, z którym w roku 2012 odtworzyliśmy GnG, i który rokrocznie budował z nami obecny kształt wydarzenia. 66 spotkań rozegranych w reprezentacji Polski, wychowanek KS Pelikan Łowicz, syn ziemi łowickiej - Maciej Rybus!" - ogłoszono w mediach społecznościowych turnieju, a 36-latek dołączył do zespołu "Strong Team".

Maciej Rybus rozstał się z żoną, a tu takie wieści! Nie zamierza wracać z Rosji do Polski

Maciej podjął tę decyzję po kilku rozmowach. Jest dla nas bardzo ważną postacią i jego wola przyjazdu nas ucieszyła. Pierwsze edycje tego wydarzenia organizowaliśmy wspólnie - przyznał z kolei Krystian Cipiński, koordynator wydarzenia, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Podczas turnieju w Łowiczu będą zbierane pieniądze na leczenie Marceliny Muchy, a poza Rybusem udział potwierdzili m.in. Jakub Rzeźniczak i były koszykarz, Maciej Lampe.

