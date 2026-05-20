Szok! Kylie Minogue potajemnie pokonała raka. Szykuje się do trasy z okazji 40-lecia kariery

Kylie Minogue od lat przyciąga uwagę fanów na całym globie jako jedna z najważniejszych gwiazd muzyki pop. Jej dorobek to mnóstwo znanych utworów, kultowych klipów i widowiskowych koncertów, które zapewniły jej ogromną popularność. Ponad dwadzieścia lat temu wielbiciele wspierali artystkę, gdy po raz pierwszy zmagała się z rakiem piersi. Teraz wyszło na jaw, że nowotwór zaatakował ponownie, jednak tym razem gwiazda wygrała tę walkę w tajemnicy, z dala od blasku fleszy.

Kylie Minogue drugi raz pokonała raka. Tajemnica wyszła na jaw w dokumencie na Netflix

Produkcja zatytułowana po prostu "Kylie" jest już dostępna na platformie Netflix i wzbudza ogromne zainteresowanie wśród miłośników muzyki pop. Wokalistka opowiedziała w niej o sobie w niespotykany dotąd sposób, zdradzając widzom niepublikowane wcześniej materiały z prywatnego archiwum. Jedną z najbardziej szokujących informacji przekazanych przez artystkę, która przygotowuje się do jubileuszu 40-lecia, był fakt ponownego zmagania się z chorobą nowotworową.

W 2005 roku gwiazda z Australii przekazała opinii publicznej informację o wykryciu u niej raka piersi, a wkrótce potem przeszła zabieg usunięcia guza. Mająca na koncie rekordową sprzedaż albumów w swoim kraju wokalistka zakończyła terapię i odzyskała siły. Sytuacja ta budziła jednak sporo emocji, zwłaszcza gdy tłumy ludzi gromadziły się przed jej domem. Wówczas zespół Kylie Minogue oficjalnie groził konsekwencjami prawnymi. Obecnie, w dokumentalnej produkcji "Kylie", artystka wyznała, że przez długi czas czuła się upokarzana przez ciągłe zainteresowanie mediów jej prywatnością. Gdy na początku 2021 roku choroba powróciła, będąca już mądrzejsza o tamte doświadczenia gwiazda postanowiła zachować informację o leczeniu tylko dla siebie.

"Moja druga diagnoza raka była na początku 2021 roku. Udało mi się to zachować dla siebie, nie tak jak za pierwszym razem. Na szczęście, znowu to przeszłam i wszystko jest dobrze. Kto wie co przyniesie przyszłość, ale muzyka pop mnie rozwija... dziś moja pasja do muzyki jest większa niż kiedykolwiek" - powiedziała.

"Nie czuję się zobligowana, żeby powiedzieć o tym światu, a wtedy właściwie nie mogłam, ponieważ byłam cieniem człowieka. W pewnym momencie nie chciałam wyjść z domu. 'Padam Padam' otworzyło dla mnie tak wiele drzwi, ale w środku wiedziałam, że rak to nie jest tylko mały punkcik w moim życiu. [...] Naprawdę chciałam powiedzieć, co się stało, żeby sobie ulżyć. Siedziałam na wywiadach i przy każdej okazji myślałam 'teraz jest czas', ale zostawiałam to dla siebie" - dodała.

Sonda Lubisz piosenki Kylie Minogue? Uwielbiam, czekam na kolejną Nie, to zupełnie nie mój klimat A kim ona w ogóle jest?

Gwiazda będzie świętować 40-lecie. Zdradziła, którego młodego artystę obecnie ceni

Według samej 57-letniej gwiazdy jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w 1987 roku od występu w produkcji telewizyjnej, gdzie zaprezentowała swoją wersję hitu "The Loco-Motion". Utwór ten stał się na lata znakiem rozpoznawczym Kylie Minogue i otworzył jej drogę do wieloletniej kariery pełnej muzycznych sukcesów. Niestety, z powodu problemów ze zdrowiem wokalistka musiała odwołać planowany na czerwiec 2025 roku występ w Łodzi. Koncert miał się odbyć w Atlas Arenie i być częścią "Tension Tour".

ZOBACZ TEŻ: Wnuczka Benito Mussoliniego wygrała "Big Brothera". We Włoszech jest wielką gwiazdą

Nie ustalono jeszcze nowej daty występu, jednak obecnie wiadomo, że prawdopodobnie w 2027 roku Kylie Minogue ponownie ruszy w trasę koncertową. W wywiadzie udzielonym dziennikowi "The Sunday Times" artystka potwierdziła zamiar zorganizowania serii koncertów z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia działalności artystycznej. Na pytanie o muzyków, których twórczości najchętniej słucha i którzy są dla niej źródłem inspiracji, od razu wymieniła sombra. Ponadto Minogue jest pełna podziwu dla Wolf Alice oraz grupy Coldplay.