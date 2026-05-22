Koszmar pod Świeciem! Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w drzewo. Nie miał szans

Tragiczny wypadek pod Nowem wstrząsnął regionem: 43-letni kierowca stracił życie po zderzeniu z drzewem na drodze wojewódzkiej nr 377.

Do dramatu doszło w czwartek wieczorem, kiedy to kierujący Suzuki z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z pasa ruchu, uderzając w drzewo i ogrodzenie.

O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek pod Nowem! 43-latek zginął po uderzeniu w drzewo

Do dramatu doszło na trasie między Rychławą a Nowem w powiecie świeckim. W czwartek, 21 maja około godziny 21:10 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 377 w miejscowości Twarda Góra.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki Suzuki z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w drzewo.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem marki Suzuki Grand Vitara, 43-letni mężczyzna, będący mieszkańcem powiatu świeckiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Samochód uderzył w rosnące przy drodze drzewo, a następnie w ogrodzenie pobliskiej posesji - informuje rzecznik komendy w Świeciu.

Tragiczny finał nocnego wypadku. 43-letni kierowca zginął na miejscu

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo szybkiej interwencji ratowników życia 43-letniego kierowcy nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

- Szczegółowy przebieg oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają policjanci - dodaje policja.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

4