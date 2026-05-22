Koszmar pod Świeciem! Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w drzewo. Nie miał szans

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-05-22 10:15

Tragiczny finał wieczornej podróży w powiecie świeckim! 43-letni kierowca suzuki nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym z ogromną siłą uderzył w drzewo i ogrodzenie posesji. Mimo szybkiej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura wyjaśniają, co doprowadziło do tego dramatu. Szczegóły poniżej.

  • Tragiczny wypadek pod Nowem wstrząsnął regionem: 43-letni kierowca stracił życie po zderzeniu z drzewem na drodze wojewódzkiej nr 377.
  • Do dramatu doszło w czwartek wieczorem, kiedy to kierujący Suzuki z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z pasa ruchu, uderzając w drzewo i ogrodzenie.
  • O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek pod Nowem! 43-latek zginął po uderzeniu w drzewo

Do dramatu doszło na trasie między Rychławą a Nowem w powiecie świeckim. W czwartek, 21 maja około godziny 21:10 służby otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 377 w miejscowości Twarda Góra.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki Suzuki z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w drzewo.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem marki Suzuki Grand Vitara, 43-letni mężczyzna, będący mieszkańcem powiatu świeckiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Samochód uderzył w rosnące przy drodze drzewo, a następnie w ogrodzenie pobliskiej posesji - informuje rzecznik komendy w Świeciu.

Tragiczny finał nocnego wypadku. 43-letni kierowca zginął na miejscu

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo szybkiej interwencji ratowników życia 43-letniego kierowcy nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

- Szczegółowy przebieg oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają policjanci - dodaje policja.

Przeczytaj także:
40-letni Daniel wyszedł z domu i zaginął! Policja pilnie apeluje o pomoc
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Tragiczny finał wieczornej podróży w powiecie świeckim!
Galeria zdjęć 4
KOMPAS NEWS - maj 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki