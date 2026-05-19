Kulinarne święto w Bydgoszczy. Wyspa Młyńska przyciągnęła miłośników jedzenia i słodkości

W piątek, 15 maja 2026 roku, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy rozpoczął się Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Kuchni Świata. Już od pierwszych godzin wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Nad Brdą unosił się zapach grillowanych potraw, świeżo przygotowywanych przysmaków i słodkiej czekolady.

Największe kolejki ustawiały się przy food truckach oraz stoiskach gastronomicznych oferujących potrawy z różnych zakątków świata. Odwiedzający mogli spróbować między innymi greckich specjałów, lawaszy, kebabów, belgijskich frytek, dań z grilla czy tradycyjnych polskich przysmaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również oscypki, tureckie dania oraz słodkości - praliny, owoce w czekoladzie i różnego rodzaju czekoladowe przekąski. W upalne chwile mieszkańcy chętnie sięgali po lemoniady i kraftowe napoje.

Festiwal to jednak nie tylko jedzenie. Spacerujący po Wyspie Młyńskiej mogli odwiedzać dziesiątki stoisk z rękodziełem i produktami handmade przygotowanymi przez wystawców z Polski i zagranicy. Na miejscu pojawiły się ręcznie robione ozdoby, biżuteria, dekoracje do domu, zabawki, kosze plecione czy wyjątkowe akcesoria tworzone przez lokalnych artystów.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci korzystały z dmuchańców, stref zabawy i popularnego piana party, które przyciągało całe rodziny. Wielu mieszkańców odpoczywało także w specjalnie przygotowanych strefach relaksu, korzystając z pięknej pogody i wyjątkowej atmosfery wydarzenia.

Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Kuchni Świata potrwa na Wyspie Młyńskiej do niedzieli, 17 maja.