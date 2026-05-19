Kulinarne święto w Bydgoszczy. Wyspa Młyńska przyciągnęła miłośników jedzenia i słodkości

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-19 13:32

Wyspa Młyńska zamieniła się w prawdziwe centrum smaków i rodzinnej zabawy. Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Kuchni Świata przyciągnął tłumy Bydgoszczan, którzy przyszli spróbować potraw z różnych stron świata, kupić wyjątkowe rękodzieło i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze.

W piątek, 15 maja 2026 roku, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy rozpoczął się Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Kuchni Świata. Już od pierwszych godzin wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Nad Brdą unosił się zapach grillowanych potraw, świeżo przygotowywanych przysmaków i słodkiej czekolady.

Największe kolejki ustawiały się przy food truckach oraz stoiskach gastronomicznych oferujących potrawy z różnych zakątków świata. Odwiedzający mogli spróbować między innymi greckich specjałów, lawaszy, kebabów, belgijskich frytek, dań z grilla czy tradycyjnych polskich przysmaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również oscypki, tureckie dania oraz słodkości - praliny, owoce w czekoladzie i różnego rodzaju czekoladowe przekąski. W upalne chwile mieszkańcy chętnie sięgali po lemoniady i kraftowe napoje.

Festiwal to jednak nie tylko jedzenie. Spacerujący po Wyspie Młyńskiej mogli odwiedzać dziesiątki stoisk z rękodziełem i produktami handmade przygotowanymi przez wystawców z Polski i zagranicy. Na miejscu pojawiły się ręcznie robione ozdoby, biżuteria, dekoracje do domu, zabawki, kosze plecione czy wyjątkowe akcesoria tworzone przez lokalnych artystów.

Kulinarne święto w Bydgoszczy. Wyspa Młyńska przyciągnęła miłośników jedzenia i słodkości
Galeria zdjęć 9

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci korzystały z dmuchańców, stref zabawy i popularnego piana party, które przyciągało całe rodziny. Wielu mieszkańców odpoczywało także w specjalnie przygotowanych strefach relaksu, korzystając z pięknej pogody i wyjątkowej atmosfery wydarzenia.

Festiwal Czekolady, Rękodzieła i Kuchni Świata potrwa na Wyspie Młyńskiej do niedzieli, 17 maja.

Bydgoszcz oszalała na punkcie zieleni! Tłumy na Festiwalu Roślin
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki