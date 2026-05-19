Psie święto w Myślęcinku. Za nami Piknik Dobrych Psów i Ludzi!

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku na kilka godzin zamienił się w prawdziwe centrum miłośników zwierząt. Piknik Dobrych Psów i Ludzi zgromadził właścicieli psów, wolontariuszy, spacerowiczów oraz mieszkańców, którzy chcieli bliżej poznać podopiecznych bydgoskiego schroniska.

Największe emocje wzbudzała prezentacja psów adoptowanych oraz tych, które nadal szukają nowych właścicieli. Uczestnicy mogli nie tylko poznać historie czworonogów, ale również zobaczyć elementy szkolenia prowadzone przez trenera psów Macieja Hadzickiego.

Na miejscu przygotowano wiele atrakcji zarówno dla zwierząt, jak i ich opiekunów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady weterynaryjne, dietetyczne oraz pielęgnacyjne. Swoje stoisko przygotowali także specjaliści zoofizjoterapii z Politechniki Bydgoskiej, którzy wykonywali badania i diagnozy, szczególnie dla psich seniorów.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły skorzystać z kolorowego malowania twarzy, tatuaży oraz pieczątek. Sporo osób zatrzymywało się także przy wozie strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielsku. Ratownicy prowadzili również darmowe pomiary ciśnienia krwi.

Organizatorzy podkreślali, że celem wydarzenia było stworzenie miejsca, w którym ludzie i psy mogą wspólnie spędzić czas oraz promować adopcję zwierząt ze schroniska. Frekwencja pokazała, że Bydgoszczanie chętnie angażują się w inicjatywy pomagające zwierzętom.