Tak się teraz jeździ na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy. Nowa organizacja ruchu na ul. Sułkowskiego!

Inwestycja wzdłuż ulicy Sułkowskiego w Bydgoszczy rozpoczęła się wiosną 2025 roku. W pierwszym etapie - po obu stronach ulicy Sułkowskiego od ronda Żołnierzy - Górników aż do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego - wybudowane zostały chodniki, drogi rowerowe oraz wyspy dla pieszych.

21

W ramach inwestycji wykonawca wymienia również nawierzchnię jezdni ulicy Sułkowskiego na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Chodkiewicza. Zachodnia strona jest już gotowa i właśnie na niej prowadzony jest obecnie ruch w obu kierunkach, a prace na wschodniej części rozpoczęły się w kwietniu.

Od soboty, 9 maja, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta została wschodnia jezdnia ulicy Sułkowskiego na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego. Zamknięto również wlot ulicy Dwernickiego, do której dojechać można teraz ulicami Czerkaską i Małachowskiego. Nie ma też możliwości wyjazdu z ul. Kasztanowej w ul. Sułkowskiego.

Przystanek autobusowy Kamienna/Sułkowskiego został przesunięty o około sto metrów w kierunku Alei Wyszyńskiego, z kolei przystanek Sułkowskiego/Kamienna zlokalizowany jest obecnie pomiędzy ulicami Dwernickiego a Czerkaską.

W ramach inwestycji na ulicy Sułkowskiego powstanie około 800-metrowy odcinek dróg rowerowych, który połączy ulice Ogińskiego, Chodkiewicza oraz Kamienną z dworcem Bydgoszcz Leśna. Cały projekt zakłada powstanie ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy Sułkowskiego na odcinku od ul. Chodkiewicza do dworca Bydgoszcz Leśna. Zadanie przewiduje również budowę jednokierunkowego pasa rowerowego na odcinku od ul. Chodkiewicza w kierunku ul. Cichej.

Wykonawcą inwestycji, której wartość to 13,4 mln złotych, jest firma Betpol. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, prace na ul. Sułkowskiego mają się zakończyć w wakacje.