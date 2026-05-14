Bohater ruszył w ogień bez chwili wahania. Uratował dwie kobiety z płonącej plebanii!

Strażak zauważył dym i natychmiast ruszył na pomoc

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 8 maja. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, zgłoszenie o pożarze plebanii w Śliwicach wpłynęło do stanowiska kierowania PSP. Jeszcze zanim na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej, w pobliżu pojawił się ogn. Sebastian Łoński, który na co dzień pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Tucholi.

Strażak zauważył wydobywający się z budynku dym ze swojego domu. Nie czekając ani chwili, pobiegł w stronę zagrożonego obiektu.

Wbiegł do płonącego budynku i uratował dwie kobiety

Na miejscu okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna. Ogn. Sebastian Łoński sforsował zamknięte drzwi i wszedł do objętej ogniem plebanii, aby ostrzec osoby znajdujące się wewnątrz.

Dzięki jego odwadze i zdecydowanemu działaniu udało się ewakuować dwie kobiety. Jak podkreślają strażacy, szybka reakcja mogła zapobiec tragedii.

„To przykład najwyższego oddania służbie”

Komenda Powiatowa PSP w Tucholi nie kryje uznania dla postawy swojego funkcjonariusza. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że zachowanie Sebastiana Łońskiego jest przykładem ogromnej odwagi, profesjonalizmu i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Strażacy zaznaczają, że właśnie takie sytuacje pokazują, czym naprawdę jest służba w Państwowej Straży Pożarnej - poświęceniem, działaniem pod presją czasu i troską o ludzkie życie.

Bohaterska akcja strażaka z Tucholi spotkała się z ogromnym uznaniem mieszkańców i internautów. Wielu z nich podkreśla, że dzięki ludziom takim jak on można czuć się bezpieczniej nawet w najbardziej dramatycznych sytuacjach.