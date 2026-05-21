Pogoda w Bydgoszczy na weekend przyniesie ocieplenie. Słoneczną sobotę zakończy deszcz

Pogoda w Bydgoszczy: 22-24 maja

W Bydgoszczy nadchodzący weekend zapowiada się pod znakiem rosnących temperatur. Aura będzie się jednak zmieniać z dnia na dzień, przechodząc od dużego zachmurzenia w piątek, przez bezchmurne niebo w sobotę, aż po niedzielne opady deszczu. To będzie czas pogodowych kontrastów, mimo że termometry stale będą wskazywać coraz wyższe wartości.

Pochmurny, ale dość ciepły piątek

Weekend rozpocznie się w Bydgoszczy przy dużym zachmurzeniu. W piątek, 22 maja, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 21 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 11 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s. Tego dnia synoptycy nie przewidują opadów.

Słoneczna i bardzo ciepła sobota

Sobota, 23 maja, przyniesie znaczną poprawę pogody. Duże zachmurzenie z piątku ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Będzie też wyraźnie cieplej – temperatura maksymalna sięgnie około 25 stopni Celsjusza. Noc pozostanie na podobnym poziomie co poprzednia, z temperaturą około 11 stopni. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Najcieplejsza, ale deszczowa niedziela

Niedziela, 24 maja, okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 26 stopni. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie 13 stopni. Słoneczna aura z soboty niestety nie utrzyma się – prognozy wskazują na pojawienie się słabych opadów deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania. Piątkowe zachmurzenie nie powinno przeszkodzić w spacerach, choć słońca będzie brakować. Sobota zapowiada się idealnie na spędzenie czasu na świeżym powietrzu – bezchmurne niebo i wysoka temperatura stworzą doskonałe warunki do rekreacji w miejskich parkach czy nad wodą. Z kolei w niedzielę warto mieć przy sobie parasol. Mimo najwyższej temperatury, przelotne opady mogą skłonić do wyboru aktywności pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather