To miasto w Polsce nazywają "tańszym Rzymem". Zastępuje drogie wycieczki za granicę

Anastazja Lisowska
2026-05-04 7:38

Turystyka w znane, zatłoczone europejskie miasta powoli traci na znaczeniu. Turyści chętniej szukają spokojniejszych miejsc, a popularność zdobywają kierunki przypominające wyglądem choćby Rzym. Takie atrakcje można znaleźć również w Polsce.

Gdzie Polacy zaplanują swoje wakacje?

Nadchodzący czas urlopowy skłania wielu do poszukiwań idealnego miejsca na wypoczynek. Tradycyjnie część turystów zdecyduje się na wyjazdy zagraniczne do popularnych kurortów, lecz równie liczna grupa postanowi spędzić wolny czas w ojczyźnie, delektując się urokami lokalnych atrakcji. Co interesujące, eksplorowanie polskich zakątków rośnie w siłę. Wczasowicze dostrzegają, że zbliżona atmosfera, ciekawe budowle i formy spędzania czasu są dostępne tuż obok.

Kraków określa się mianem "tańszego Rzymu"

Wraz z transformacją przyzwyczajeń wyjazdowych Polaków, duża ich część obiera za cel punkty takie jak "tańszy Rzym". Co dokładnie oznacza to stwierdzenie? Wiele osób może zaskoczyć fakt, że tym określeniem posługuje się względem Krakowa!

Główne miasto regionu Małopolski nie bez powodu zyskało taki przydomek. Głównie chodzi o charakterystyczną atmosferę, dzieje i zabudowę, które w licznych detalach nasuwają skojarzenia ze stolicą Włoch, jednak za o wiele mniejsze pieniądze wydane na turystykę. Analogicznie jak Rzym, Kraków przez setki lat stanowił ośrodek państwowy i kulturowy narodu. Była siedziba władców Polski, obfitująca w królewskie obyczaje, historyczne obiekty i tereny o gigantycznej randze dziejowej, funduje możliwość dotknięcia "żywych dziejów" na każdym rogu ulicy.

Zwiedzanie Krakowa zamiast wyjazdu do Włoch

Dla osób pragnących rzymskiego klimatu bez tłoku i wygórowanych wydatków, wyprawa do Krakowa może stanowić rewelacyjną alternatywę. Metropolia ta gwarantuje pokrewną fuzję przeszłości, sztuki budowania oraz dynamicznego życia w śródmieściu, przy czym jest nierzadko bardziej zwarta i łagodniejsza dla portfela. Co warto odwiedzić w sercu Małopolski? Oto najbardziej oblegane punkty na turystycznej mapie:

  • Rynek Główny
  • Zamek Królewski na Wawelu
  • Kościół Mariacki
  • Kopalnia Soli w Wieliczce
  • Stare Miasto
  • Kazimierz (historyczna część żydowska, obecnie tętniąca klimatycznymi lokalami)
  • Bulwary Wiślane.
