Potężny pożar w Gliwicach. Kłęby gęstego dymu widać z wielu kilometrów

Ogień w Fabryce Drutu w Gliwicach
- Zjawisko pożarowe na obszarze gliwickiego zakładu produkcyjnego.
- Płomienie strawiły składowisko odpadów oraz resztki zdemontowanej konstrukcji.
- W działania ratunkowe zaangażowano duże siły strażackie.
- Ciemny dym bez problemu można zaobserwować z terytorium Tarnowskich Gór oraz Bytomia.
- Opanowanie żywiołu potrwa z pewnością jeszcze dłuższą chwilę.
Ogień pojawił się na terenie Fabryki Drutu w Gliwicach, wymuszając pilną interwencję licznych zastępów straży pożarnej. Słup gęstego dymu unosi się tak wysoko, że widzą go mieszkańcy miejscowości oddalonych o kilkanaście kilometrów. Bieżącą sytuację na miejscu zdarzenia skomentowała za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent miasta, Katarzyna Kuczyńska-Budka.
„Na terenie Fabryki Drutu palą się elementy po rozbiórce hali. Trwa akcja gaśnicza. Na ten moment nie ma zagrożenia dla sąsiedniej hali. Na miejsce jedzie też zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie badać na bieżąco atmosferę”
Apel do mieszkańców miasta
W związku z pożarem, gliwickie władze wydały oficjalny komunikat ostrzegawczy.
„Apel do mieszkańców Gliwic Przy ul. Jana Śliwki (w rejonie Fabryki Drutu) doszło do pożaru. Na miejscu trwa akcja gaśnicza! Ogień objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub elementy po rozbiórce. Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie okolicy. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano również zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie na bieżąco monitorował jakość powietrza”