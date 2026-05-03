Potężny pożar w Gliwicach. Kłęby gęstego dymu widać z wielu kilometrów

„Apel do mieszkańców Gliwic Przy ul. Jana Śliwki (w rejonie Fabryki Drutu) doszło do pożaru. Na miejscu trwa akcja gaśnicza! Ogień objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub elementy po rozbiórce. Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie okolicy. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano również zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie na bieżąco monitorował jakość powietrza”