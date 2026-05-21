40-letni Daniel wyszedł z domu i zaginął! Policja pilnie apeluje o pomoc

Anna Kisiel
2026-05-21 17:06

Trwają poszukiwania 40-letniego Daniela Koprowskiego z Bydgoszczy. Mężczyzna zaginął w niedzielę, 18 maja 2026 roku. Wyszedł rano z miejsca zamieszkania i od tamtej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o miejscu jego pobytu.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Komisariat Policji Bydgoszcz Fordon prowadzi poszukiwania Daniela Koprowskiego. Jak przekazali funkcjonariusze, 40-latek około godziny 9:30 opuścił miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Policjanci opublikowali rysopis zaginionego. Daniel Koprowski ma około 175 centymetrów wzrostu, normalną budowę ciała, krótkie, lekko falowane ciemne włosy oraz niebieskie oczy. Charakterystyczną cechą jest niekompletne uzębienie i widoczne ubytki.

W chwili zaginięcia mężczyzna ubrany był w rozpinaną bluzę polarową, niebieską koszulę z krótkim rękawem w kratę, niebieskie jeansy oraz jasnozielone buty sportowe marki Adidas. Jak podkreślają policjanci, zaginiony nie posiada przy sobie telefonu komórkowego.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Daniela Koprowskiego lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Fordon pod numerami telefonu 47 751 58 10, 47 751 58 59 lub pod numerem alarmowym 112.

Policja podkreśla, że każda informacja może okazać się niezwykle cenna dla prowadzonych poszukiwań.

