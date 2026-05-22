"Taniec z Gwiazdami". Iga Świątek ma już partnera! Deklaracja poszła w świat

Iga Świątek zachwyca na korcie, może czarować w programie "Taniec z Gwiazdami"

Iga Świątek przyzwyczaiła nas do tego, że zachwyca na korcie. Raszynianka lada dzień rozpoczyna swój kolejny turniej wielkoszlemowy. W pierwszym meczu Rolad Garros Polka zmierzy się z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Iga Świątek jest oczywiście faworytką, ale rywalki lekceważyć nie wolno, przed czym przestrzega m.in. Piotr Sierzputowski, były trener naszej zawodniczki. To, czy Iga będzie czarować na kortach podczas French Open, okaże się wkrótce. W dalszej perspektywie Raszynianka może z kolei czarować na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". W show w przeszłości starowało wiele znanych sportsmenek, m.in. Maja Włoszczowska, Otylia Jędrzejczak, Agnieszka Radwańska, Agnieszka Rylik czy Monika Pyrek. Niedawno furorę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" robiła też Katarzyna Zillmann. Ewentualny występ Igi Świątek jednak byłby wydarzeniem absolutnie szczególnym.

"Taniec z Gwiazdami". Iga Świątek ma już partnera

Gdyby tenisistka zdecydowała się na udział w "TzG", mogłaby liczyć na partnera ze ścisłego topu. Mowa o Jacku Jeschkem, czyli prawdziwej legendzie formatu. W programie "Taniec z Gwiazdami" wystąpił aż 11 razy, a 3 razy zgarniał Kryształową Kulę (w parze z Anną Karczmarczyk, z Anitą Sokołowską i z Marią Jeleniewską). Po ostatniej edycji tancerz i jego żona Hanna Żudziewicz, która także trzykrotnie wygrywała show, zdecydowali sobie zrobić przerwę od "TzG". Jacek Jeschke jednak może szybko wrócić do programu. Warunek? Występ z Igą Świątek. Deklaracja poszła w świat. Kuba Wojewódzki wprost spytał tancerza o to, czy zatańczyłby z najlepszą polską tenisistką.

Jasne. (...) Nawet jakby chciała prowadzić. Moja siostra gra w tenisa zawodowo, więc znam to towarzystwo. Bardzo chętnie

- odparł bez namysłu Jeschke. Zatem Iga Świątek już ma partnera w programie "Taniec z Gwiazdami". Pozostaje "tylko" przekonać ją do udziału w show.

