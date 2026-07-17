Po tygodniach przerwy nagle rodzina Łukasza Litewki opublikowała oświadczenie. "W tym momencie mocniej zabiło Wam serce"

Łukasz Litewka zmarł tragicznie w wyniku wypadku, został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Do dramatycznego zdarzenia doszło 23 kwietnia. Nagłe odejście polityka poruszyło wszystkich, od polityków z jego ugrupowania, po politycznych przeciwników aż po rzesze zwykłych Polaków. Bo Litewka był znany nie tylko z powodu zasiadania w Sejmie, ale przede wszystkim z wielkiej wrażliwości na los najsłabszych, zwierząt, z dobrego serca i działalności w fundacji prowadzonej pod nazwą "Team Litewka". Niestety, tragiczny wypadek przerwał wszystko.

Teraz, po tygodniach ciszy na oficjalnym profilu Łukasza Litewki na Facebooku pojawił się komunikat rodziny oraz jego współpracowników dotyczący działalność fundacji im. Łukasza Litewki. W pierwszych słowach komunikatu pojawiły się przejmujące słowa, które szczególnie poruszają: - Na pewno w tym momencie mocniej zabiło Wam serce…. widzicie post Łukasza – niestety to już nie On. Ostatnie 3 miesiące były dla nas niezwykle trudne. Oprócz straty najbliższej nam osoby zderzyliśmy się z komplikacjami natury prawnej i rozbieżnością w wizji i fundamentalnych wartościach, jakie miała nieść misja Łukasza.

W dalszej części wskazano, że ostatni czas był pełen wysiłku: - (...) by to, co rozpoczęliśmy z Łukaszem ponad 13 lat temu, mogło być kontynuowane w zgodzie z nami i jego najbliższymi, których zdanie od samego początku było i jest dla nas najważniejsze.

Jak napisano w oświadczeniu 9 lipca wspólnie rodzina i współpracownicy powołali wspólnie Fundację imienia Łukasza Litewki:

Jest to dla nas jedyna możliwa forma kontynuowania Jego misji. Zrobiliśmy w pewnym sensie krok wstecz - organizacyjnie oraz prawnie zaczynamy od nowa, ale sytuacja nas do tego zmusiła. Nikt z nas nie miałby śmiałości, by próbować zastąpić Łukasza, naśladować ani wypowiadać się w Jego imieniu. Tym, co traktujemy jak nasz obowiązek i co pragniemy zrobić, jest oddanie Mu hołdu oraz niedopuszczenie do tego, by dzieło Jego życia - zjednoczenie w jednym miejscu tak wyjątkowej społeczności jak Team Litewka, setek tysięcy serc bijących w podobnym rytmie - zostało zaprzepaszczone.

W oświadczeniu podziękowano także ze wszelkie wyrazy wsparcia, podkreślając, że to nie miejsce, a ludzie są mocą: - Wiemy, że dzięki Wam – „tego nie da się zatrzymać”! - podkreślono w oświadczeniu, które zostało podpisane "Dotychczasowi współpracownicy Łukasza i Rodzina". Do wpisu dołączone zostało wzruszające nagranie przedstawiająca fragmenty wypowiedzi Łuksza Litewki.