Czarnek zaskoczył! Mówi po włosku, jak rodowity Włoch [NAGRANIE]

Osoby, które śledzą aktywność Przemysława Czarnka i znają jego życie prywatne, być może wiedzą, że polityk w młodości często bywał we Włoszech. To właśnie tam poznał nawet swoją przyszłą żonę, Katarzynę. Historia poznania małżonków, to - śmiało można powiedzieć - gotowy materiał na film romantyczny. Dlaczego? Otóż para poznała się, gdy pracowała we Włoszech. Niegdyś polityk podzielił się tą historią na łamach "Super Expressu" i szczegółowo opowiedział, jak poznał przyszłą żonę.

- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko. Trudność polegała na tym, że ja miałam pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną. Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało - mówił.

Dziewczyna tak bardzo trafiła do jego serca, że nie mógł o niej zapomnieć: - Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i dalej kontynuować naszą znajomość - opowiadał polityk.

Okazuje się, że częste wyjazdy do Włoch sprawiły, iż Przemysław Czarnek doskonale mówi po włosku. Ostatnio polityk PiS został zapytany przez znanego w sieci, jako VV Mati, Mateusza Wiktorowicza, o to, jakie zna języki.

Od razu wymienił włoski i angielski, a poproszony o zademonstrowanie umiejętności i powiedzenia kilku zdań po włosku, Czarnek od razu przeszedł do dzieła. Trzeba przyznać, że polityk faktycznie mówi bardzo dobrze, płynnie i z właściwym akcentem.

Internauci od razu zareagowali na popisy językowe polityka i nawet ci, którzy nie darzą go sympatią, jak sami wskazali, w tym przypadku docenili umiejętności byłego ministra:

- tu ładnie zaimponował

- Nawet nawija, nie powiem

- Uuuuu zaimponowałeś mi Panie Czarnek

- Nie przepadam za Czarnkiem, ale tutaj ładnie poleciał po włosku

- O kurczę ale Pan Czarnek zasuwa po włosku.

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