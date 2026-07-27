Piotr Wawrzyk chce wygryźć Książula? Pomidorówka, schabowy i stanowczy werdykt

Piotr Wawrzyk, były wiceminister uwikłany w polityczne zawirowania, zaskakuje, rzucając wyzwanie znanym recenzentom kulinarnym!

Z pasją ocenia „Kuchnię Domową u Bossmana” w Dźwirzynie, chwaląc świeżość, idealnie chrupiącą panierkę i wyjątkowo przystępne ceny.

Co Wawrzyk robi dziś, pracując na UW, i czy jego nowa rola to szansa na kolejny medialny hit? Poznaj jego zaskakujące kulinarne werdykty!

Z sejmowych korytarzy prosto do nadmorskiego baru? Piotr Wawrzyk pokazał się w zupełnie nowej roli. Były wiceminister spraw zagranicznych postanowił sprawdzić, jak smakuje domowe jedzenie serwowane turystom w Dźwirzynie.

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W krótkim nagraniu odwiedził „Kuchnię Domową u Bossmana”. Na stole pojawiły się tradycyjne dania, a Wawrzyk dokładnie ocenił ich smak, świeżość i ceny.

Internet szybko podchwycił materiał. Profil Ekonomat opublikował nagranie z zaczepnym pytaniem: „Piotr Wawrzyk z PiS próbuje wygryźć Książula. Udało mu się?”.

Piotr Wawrzyk zaczął od pomidorówki

Nie było długiego wstępu ani politycznych deklaracji. Wawrzyk od razu przeszedł do najważniejszego punktu programu, czyli jedzenia.

– Dziś idziemy na kuchnię domową. Zapraszam. Na początek pomidorówka. Próbujemy – zapowiedział przed rozpoczęciem degustacji.

Były wiceminister spróbował zupy pomidorowej, a następnie zabrał się za kolejne pozycje z menu. W materiale pojawiły się również panierowane filety z kurczaka i schabu.

Wawrzyk zwrócił uwagę przede wszystkim na sposób przygotowania mięsa. Jego zdaniem chrupiąca panierka była dowodem na to, że potrawy nie czekały wcześniej na klienta i nie zostały jedynie odgrzane.

– To widać po panierkach, która jest zawsze chrupiąca. Widać po prostu, że to nie jest odgrzewane, tylko bezpośrednio smażone – ocenił.

Były wiceminister sprawdził też ceny

W kulinarnych recenzjach sam smak to nie wszystko. Liczy się również rachunek, szczególnie w nadmorskiej miejscowości w środku sezonu wakacyjnego.

Także w tym przypadku ocena Wawrzyka była pozytywna. Były polityk PiS uznał, że ceny odpowiadają jakości i sposobowi przygotowania potraw.

– Wydaje mi się, że te ceny nie są wygórowane. Wprost przeciwnie, jeszcze weźmy pod uwagę to, że jedzenie naprawdę jest smaczne, naprawdę dobrze, świeżo zrobione – powiedział. – Więc naprawdę serdecznie polecam domowe jedzenie u Bossmana w Dźwirzynie – podsumował.

Piotr Wawrzyk z PiS próbuje wygryźć Książula. Udało mu się? pic.twitter.com/eXRclLjzHA— Ekonomat (@ekonomat_pl) July 27, 2026

Książulo ma konkurencję z polityki?

Nagranie natychmiast wywołało skojarzenia z Książulem, który zdobył popularność dzięki odwiedzaniu restauracji, barów, kebabów i niewielkich punktów gastronomicznych. Wawrzyk nie zastosował jednak całego arsenału znanego z internetowych recenzji. Nie było rozbierania potrawy na części ani szczegółowego przeliczania ceny każdego składnika.

Była za to spokojna degustacja, analiza panierki i jasna rekomendacja. Czy były wiceminister rzeczywiście zamierza rozpocząć kulinarną karierę i konkurować z największymi twórcami? Tego z samego materiału się nie dowiadujemy.

Na razie wszystko wskazuje na wakacyjny i lekki eksperyment. Wawrzyk przed kamerą czuł się jednak swobodnie, a ocenę lokalu przedstawił bez większego wahania.

Piotr Wawrzyk stracił stanowisko i miejsce na liście PiS

Jeszcze kilka lat temu Piotr Wawrzyk był jedną z ważniejszych osób w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W resorcie pracował jako wiceminister w latach 2018–2023. Był również posłem PiS IX kadencji.

31 sierpnia 2023 roku Mateusz Morawiecki odwołał go z funkcji sekretarza stanu w MSZ. Oficjalnie resort informował wówczas o „braku satysfakcjonującej współpracy”. Wawrzyk stracił także miejsce na liście PiS przed wyborami parlamentarnymi, co w praktyce zakończyło jego ówczesną karierę w Sejmie.

Jego nazwisko stało się szeroko znane w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

Akt oskarżenia w sprawie afery wizowej

Pod koniec grudnia 2025 roku Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu drugiego aktu oskarżenia w sprawie określanej jako afera wizowa. Objął on cztery osoby, w tym byłego wiceministra MSZ Piotra W.

Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień oraz ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji służbowych. Zarzuty dotyczą działań podejmowanych od lutego 2022 do maja 2023 roku. Według śledczych miały one obejmować m.in. interwencje w sprawach wizowych, przyspieszanie procedur i przekazywanie informacji poza oficjalnym obiegiem.

Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że Piotr W. nie miał otrzymywać za swoje działania korzyści majątkowych. Były wiceminister wyjaśniał, że jego działania mieściły się w granicach nadzoru nad pionem konsularnym i miały charakter informacyjny lub organizacyjny. Akt oskarżenia nie jest prawomocnym wyrokiem, a o odpowiedzialności zdecyduje sąd.

Wawrzyk nadal związany z Uniwersytetem Warszawskim

Utrata stanowiska w rządzie i miejsca na wyborczej liście PiS nie zakończyła działalności zawodowej Wawrzyka. Nadal jest związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Na oficjalnej stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW figuruje jako doktor habilitowany i pracownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej. Uczelnia publikuje również jego służbowy adres e-mail.

Po odejściu z wielkiej polityki Wawrzyk powrócił więc do działalności akademickiej. Teraz pokazał także mniej oficjalną stronę. Zamiast unijnych instytucji, dyplomacji i politycznych sporów ocenił pomidorówkę oraz chrupkość panierki.

Czy to jednorazowa wakacyjna recenzja, czy początek większej kulinarnej serii? Na odpowiedź trzeba poczekać. Książulo na razie może jednak spać spokojnie.

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