Kiedyś był ściśle tajnym ośrodkiem wypoczynkowym. W PRL-u bawiły tu elity. Teraz będzie jeszcze większy

Hotel Arłamów, niegdyś tajny ośrodek dla elit PRL, dziś jest luksusowym kurortem z bogatą historią.

Tajny ośrodek wypoczynkowy dla elit

Ośrodek wypoczynkowy dla partyjnych elit w Arłamowie nie powstał przypadkowo. Dzikie, niedostępne otoczenie, tereny obfite w zwierzynę, na którą polowano. W latach 60. powstał tu raj dostępny dla wybrańców, określany kryptonimem W-2.

Arłamów kojarzony jest również z miejscem, w którym internowano Lecha Wałęsę, przywódcę "Solidarności" i późniejszego prezydenta Polski. Wałęsa przebywał w Arłamowie przez kilka miesięcy w 1982 roku. Zajmował apartament 52. Co ciekawe, pokój w którym przebywał Wałęsa, można wynająć. Sam Wałęsa co jakiś czas wraca do Arłamowa z sentymentu, jednak nie wybiera pokoju, w którym był przetrzymywany.

Hotel Arłamów

Hotel Arłamów został otwarty na przełomie 2013/2014. To kompleks, który kojarzą chyba wszyscy. To tutaj zdarzało się przyjeżdżać na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Relaksował się tu tuż przed objęciem najwyższego urzędu w państwie Karol Nawrocki i jego rodzina! To nowoczesny kurort, pełen wygód, oferujący ponad 200 pokoi, luksusowe apartamenty, kilka restauracji a także centrum SPA & wellness z basenami.

Rozbudowa Hotelu Arłamów

Jak ujawnił Witold Antochów, dyrektor zarządzający Arłamów SA. w rozmowie z serwisem Propertynews, kompleks czeka rozbudowa! Aż trudno w to uwierzyć, ale kompleks chce jeszcze urosnąć. Zaplanowano m.in. budowę obiektu z ponad 300 pokojami, kilkanaście tysięcy mkw. powierzchni konferencyjnej, wieży widokowej i czy obrotowej kawiarni.

Przeszliśmy już przez wiele wymogów regulacyjnych. Wszystkie kwestie administracyjne, pozwolenia na budowę i środowiskowe mamy już za sobą - poinformował Witold Antochów cytowany przez Propertynews.