Potężna inwestycja w sercu Warszawy. Urzędnicy i sędziowie doczekają się nowych siedzib

Nowe budynki dla Sejmiku Mazowieckiego i Sądu Apelacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował o planowanej budowie dwóch sześciokondygnacyjnych obiektów zlokalizowanych przy ulicy Świętojerskiej 9. Pomiędzy gmachami architekci zaprojektowali otwarty, zazieleniony plac z elementami małej architektury, udostępniony dla lokalnej społeczności. Za stworzenie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia odpowiadało biuro Projekt Praga Sp. z o.o.

- Chcemy, aby siedziba sejmiku była wizytówką Mazowsza. Przez blisko 30 lat sejmik obradował w wynajmowanych pomieszczeniach w obiekcie przy Placu Bankowym. Już niedługo to się zmieni. Sejmik największego województwa w kraju w końcu zyska własną, reprezentacyjną siedzibę. Prace ruszą niebawem i liczymy, że już w 2029 r. na mapie Warszawy pojawią się nowe gmachy, przyjazne i otwarte dla mieszkańców - zaznaczył marszałek Adam Struzik.

W nowym gmachu samorządu, liczącym ponad 6,8 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, swoje miejsce znajdą między innymi Kancelaria Sejmiku oraz sam Sejmik Województwa Mazowieckiego. Oprócz sal posiedzeń, wewnątrz zaplanowano przestrzenie biurowe, strefy usługowe oraz pomieszczenia dydaktyczne, a całości dopełni wewnętrzne patio. Obiekt będzie możliwie ekologiczny, nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei w dedykowanym budynku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, którego powierzchnia użytkowa przekroczy 5,3 tysiąca metrów kwadratowych, wydzielone zostaną między innymi pomieszczenia biurowe poszczególnych wydziałów oraz sale rozpraw.

- Sąd Apelacyjny w Warszawie istnieje ponad 35 lat i jest jedynym sądem apelacyjnym w kraju, który nie dysponuje własnym budynkiem. Przeważająca część jego działalności jest prowadzona w wynajmowanych obiektach. Zawarcie umowy z generalnym wykonawcą to historyczny moment dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ponieważ daje nadzieję na pozyskanie siedziby adekwatnej do rangi Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zaznaczyła prezes Dorota Markiewicz.

Harmonogram robót i koszty budowy

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie konsorcjum, w skład którego weszły firmy Balzola Polska Sp. z o.o., Lantania SA oraz Pan Mediterranean Engineering Company LTD. Na początku budowlańcy zajmą się pracami przygotowawczymi, a także rozbiórką i przebudową części sąsiedniego budynku. Łączny koszt przedsięwzięcia przekroczy 239,6 miliona złotych. Na sam obiekt sądowy przeznaczono 102,2 miliona złotych, natomiast budowa gmachu samorządowego pochłonie 124,3 miliona złotych. Dodatkowo w planach uwzględniono przebudowę ulicy Telakowskiej wycenioną na 1,5 miliona złotych. Zgodnie z bieżącymi założeniami, prace budowlane powinny dobiec końca w połowie 2029 roku.

11

