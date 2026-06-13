Jest decyzja w sprawie lekarki z Lutoryża! Komunikat prokuratury

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-13 18:46

57-letnia patomorfolog Magdalena H. trafi na trzy miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął sąd po wniosku prokuratury. Lekarka jest podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów. Śledczy twierdzą, że podczas przesłuchania wyjaśniła, iż sama przywiozła i zakopała ludzkie płody oraz odpady medyczne na swojej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Potem posesję sprzedała, płody wykopano przypadkiem podczas prac ziemnych.

Sąd aresztował patomorfolog z Lutoryża. Na jej dawnej posesji znaleziono 32 ludzkie płody

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Magdaleny H. (57 l.), byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie kilka dni temu odkryto ludzkie płody oraz odpady medyczne. Kobieta spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Informację o decyzji sądu przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski. Jak poinformował, sąd w całości przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec 57-latki tymczasowy areszt do 10 września.

Działka należała do 57-latki, potem sprzedała ją. Odkrycia dokonano, gdy nowi właściciele zaczęli prowadzić prace ziemne na posesji

Sprawa wyszła na jaw po odkryciu dokonanym podczas prac ziemnych na jednej z działek w Lutoryżu. W ziemi znaleziono odpady medyczne i ludzkie szczątki. W kolejnych dniach śledczy potwierdzili, że są to ludzkie płody. Według najnowszych danych zabezpieczono ich 32. Magdalena H. została zatrzymana przez policję i doprowadzona do prokuratury. W sobotę odbyło się jej przesłuchanie. Jak przekazała prokuratura, kobieta nie odpowiedziała jednoznacznie, czy przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Złożyła jednak wyjaśnienia. Według prokuratora z tych wyjaśnień wynika, że to właśnie ona miała przywieźć i zakopać na posesji ludzkie płody oraz inne odpady medyczne. Śledczy nie ujawniają jednak szczegółów dotyczących pochodzenia szczątków. Działka należała do 57-latki do lutego 2025 roku, potem sprzedała ją. Odkrycia dokonano, gdy nowi właściciele zaczęli prowadzić prace ziemne na posesji.

Zarzuty obejmują  zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów

Prokuratura podkreśla, że obecnie nie ma dowodów na udział innych osób w tej sprawie. Nie ma też informacji wskazujących na istnienie innych miejsc, w których mogłyby zostać zakopane podobne odpady lub ludzkie szczątki. Kobieta usłyszała zarzut obejmujący dwa przestępstwa. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok oraz porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu, które nie jest przeznaczone do ich składowania. Za takie czyny grozi kara do 12 lat więzienia. Przesłuchanie podejrzanej początkowo miało się odbyć wcześniej, jednak zostało opóźnione. Kobieta źle się poczuła i trafiła do szpitala. Jak wyjaśnił prok. Ciechanowski, miało to związek z tym, że 57-latka nie zażyła regularnie przyjmowanych leków. Po badaniach lekarze zgodzili się na przeprowadzenie czynności procesowych.

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