Marcelina Zawisza kończy 37 lat! Od niedawna jest mężatką, na ślub przyjechała w nietuzinkowy sposób

Marcelina Zawisza, posłanka Partii Razem, wzięła ślub cywilny, a na ceremonię dotarła tramwajem, co wywołało duże zainteresowanie i pozytywne reakcje w mediach społecznościowych.

Ceremonia była skromna i odbyła się w Pałacu Ślubów w Warszawie, z udziałem prominentnych polityków Partii Razem. Posłanka miała na sobie oryginalną, krótką białą sukienkę, którą pozytywnie ocenił projektant mody.

Marcelina Zawisza to aktywna polityczka, współzałożycielka Partii Razem, działająca na rzecz praw mniejszości i pracowników, a także przewodnicząca nowego Koła Poselskiego Razem. Jej ślub, choć prywatny, podkreśla jej niekonwencjonalne podejście i otwartość.

Marcelina Zawisza wyszła za mąż w lipcu 2025 roku, o czym poinformowała w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. Na jednym z nich posłanka, ubrana w klasyczną białą suknię, pozuje z mężem w urzędzie cywilnym. Drugie zdjęcie przedstawia nowożeńców w warszawskim tramwaju. "A do ślubu jechaliśmy tramwajem!" – napisała Zawisza. Choć szczegóły ceremonii pozostały tajemnicą, wiadomo, że posłanka jest matką dwóch synów – Adama i Pawła.

Ceremonia i stylizacja

Ślub Marceliny Zawiszy odbył się w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. Ceremonia była skromna, ale elegancka. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem, wraz z żoną Barbarą Audycką-Zandberg, oraz poseł Maciej Konieczny.

Para młoda postawiła na eleganckie, choć niezbyt wystawne stylizacje. Mąż posłanki miał na sobie granatowy garnitur, błękitny krawat i białą koszulę, z białą kalią przypiętą do marynarki. Marcelina Zawisza również trzymała bukiet z kalii.

Stylizacja ślubna posłanki Zawiszy wyróżniała się białą, krótką sukienką z marszczeniami, zakładkami i długimi rękawami. Do tego dobrała srebrne pantofle na niskim obcasie i jasną torebkę na łańcuszku. Całość stylizacji uzupełniał złoty łańcuszek. Daniel Jacob Dali, projektant mody, pozytywnie ocenił wybór sukni ślubnej Marceliny Zawiszy, podkreślając jej oryginalność i nowoczesność.

- Suknia ślubna Marceliny Zawiszy była bardzo oryginalnym, ale również nietypowym projektem jak na ślub cywilny. Projekt sukienki był bardzo dopasowany do sylwetki posłanki Marceliny Zawiszy. Co ciekawe sukienka była znacznie krótsza niż zazwyczaj wybierają panny młode. Zarówno dekolt, jak i dół miały znaczne wycięcie, co również sprawiało efekt sporej oryginalności projektu. Oczywiście panna młoda postawiła na biel i podsumowując całość można dopatrzeć się sporej nowoczesności w projekcie – skomentował dla nas projektant.

Kim jest Marcelina Zawisza?

Marcelina Zawisza jest współzałożycielką Partii Razem i członkinią jej Zarządu Krajowego. Od lat aktywnie działa na rzecz praw pracowników, lokatorów, osób LGBT+ oraz kobiet. W 2018 roku została wyróżniona na liście "30 Under 30" magazynu "Forbes" w kategorii "Prawo i polityka".

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Marcelina Zawisza uzyskała mandat poselski, startując z list Nowej Lewicy w województwie opolskim. W październiku 2024 roku, wraz z grupą innych posłów swojej partii, zrezygnowała z członkostwa w KKP Lewicy, by miesiąc później objąć funkcję przewodniczącej nowego Koła Poselskiego Razem. Decyzja ta skutkowała utratą stanowiska wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia. Zawisza była również zaangażowana w kampanię prezydencką Adriana Zandberga, pełniąc funkcję jego wyborczej pełnomocniczki. Jej działalność polityczna zyskała uznanie wśród wielu sympatyków, czyniąc ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Partii Razem.

