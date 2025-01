Seniorka z Torunia groziła Owsiakowi śmiercią. Padły szokujące słowa. Grozi jej więzienie

Toruń zmieni się w olbrzymią metropolię. Znamy datę. "To było do przewidzenia"

Toruń. 66-latce grożą 3 lata więzienia za grożenie Owsiakowi

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum – Zachód prowadzi postępowanie związane z kierowaniem gróźb karalnych pod adresem Jurka Owsiaka. Izabela M. 1 stycznia 2025 r. napisała w mediach społecznościowych:

"Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT”.

Podejrzana kobieta została przesłuchana i złożyła wyjaśnienia. Potwierdziła, że słowa napisała sama z siebie, bo "denerwuje ją to wszystko” i nie miała „nic złego na myśli”.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 m, a także zakaz wypowiadania się publicznego, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych na okoliczności dotyczące sprawy. Zastosowano również poręczenie majątkowe w kwocie 300 zł. Grożą jej 3 lata więzienia.

Jurek Owsiak groźby traktuje poważnie

To nie pierwszy raz, kiedy szef WOŚP stanowczo reaguje na ataki pod swoim adresem. W ubiegłym tygodniu Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ w Warszawie postawiła Mieczysławowi P. (71 l.) zarzut kierowania gróźb karalnych.

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia z których wynika, że w TV Republika widział program, w którym dziennikarze TV Republika chcieli rozmawiać z Jerzym Owsiakiem, odnośnie kwoty 40 milionów zł zebranych dla powodzian, a Jerzy Owsiak przed nimi uciekał. Podejrzany miał się zdenerwować i zadzwonić do siedziby Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wypowiadał się pod wpływem emocji, czego bardzo żałuje. Podejrzany wyraził słowa ubolewania oraz złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego" - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokurator dodał, że na późniejszym etapie zajmie stanowisko co do ewentualnego skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego i podjęcia działań pozakarnych w zakresie poinformowania określonych organó, w tym KRRiTV o stwierdzonych ewentualnych zastrzeżeniach co do kształtowania przekazu medialnego przez stację.