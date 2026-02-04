Konkurs Piosenki Eurowizji od lat rządzi się swoimi prawami, a jednym z najbardziej nieoczywistych graczy pozostaje San Marino. To najmniejsze państwo biorące udział w konkursie, które od lat zmaga się z problemem znalezienia własnego reprezentanta. Choć kraj ten zapisał się w historii Eurowizji dzięki Valentinie Monetcie, artystka zakończyła już swoją eurowizyjną przygodę, a San Marino musiało poszukać nowych rozwiązań.

Zobacz też: Eurowizja traci wiarygodność? Elżbieta Zapendowska nie ma wątpliwości

San Marino stawia na Polaków! Kto zdobędzie przepustkę na Eurowizję?

Początkowo telewizja z San Marino stawiała na włoskich wykonawców lub wewnętrzny wybór artysty. Z czasem jednak zdecydowano się na prawdziwą rewolucję. Nadawca SMRTV otworzył preselekcje dla wykonawców z całego świata, dając szansę artystom, którzy w swoich krajach nie mieli możliwości zaistnienia na eurowizyjnej scenie. Tak narodził się San Marino Song Contest, czyli otwarta rywalizacja, która co roku przyciąga setki chętnych.

Zobacz też: Eurowizja 2025: Bukmacherzy wskazali faworytkę z Polski. Ulubienica Górniak ostatnia

W edycji 2026 ponownie nie zabraknie Polaków. Wśród uczestników znalazł się Daniel Borzewski, znany widzom "The Voice of Poland", który po raz drugi próbuje swoich sił w sanmaryńskich preselekcjach. Po raz kolejny wystąpi także artystka ukrywająca się pod pseudonimem Agnieszka śpiewa. Wokalistka od lat fascynuje się włoską kulturą i muzyką, dlatego właśnie z San Marino wiąże swoje eurowizyjne ambicje.

Największym zaskoczeniem dla fanów jest jednak nazwisko Magdaleny Tul. Była gwiazda "Jaka to melodia?" w 2011 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, lecz bez większego sukcesu. Teraz postanowiła wrócić na konkursową scenę, tym razem nie z biało-czerwoną flagą, a w barwach San Marino. O miejsce w konkursie walczą także Tomek Zdyb oraz Marcin Szczurski, co sprawia, że polska reprezentacja w sanmaryńskich eliminacjach jest wyjątkowo liczna. Co o tym sądzicie?

Zobacz też: Oficjalny komunikat TVP w sprawie Eurowizji 2026. Padły ważne słowa i konkretne daty

Zobacz naszą galerię: San Marino stawia na Polaków! Kto zdobędzie przepustkę na Eurowizję?

Sonda Czy Eurowizja to kicz i tandeta? Zdecydowanie tak Nie, to super konkurs Nie oglądam Eurowizji