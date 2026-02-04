San Marino stawia na Polaków! Kto zdobędzie przepustkę na Eurowizję?

Eurowizja 2026 coraz bliżej, a emocje już sięgają zenitu! Choć Polska dopiero szykuje się do wyboru swojego reprezentanta, nasi artyści ruszyli na… zagraniczny podbój. Kilkoro Polaków chce wystąpić na eurowizyjnej scenie pod flagą San Marino. Lista nazwisk może zaskoczyć!

Konkurs Piosenki Eurowizji od lat rządzi się swoimi prawami, a jednym z najbardziej nieoczywistych graczy pozostaje San Marino. To najmniejsze państwo biorące udział w konkursie, które od lat zmaga się z problemem znalezienia własnego reprezentanta. Choć kraj ten zapisał się w historii Eurowizji dzięki Valentinie Monetcie, artystka zakończyła już swoją eurowizyjną przygodę, a San Marino musiało poszukać nowych rozwiązań.

San Marino stawia na Polaków! Kto zdobędzie przepustkę na Eurowizję?

Początkowo telewizja z San Marino stawiała na włoskich wykonawców lub wewnętrzny wybór artysty. Z czasem jednak zdecydowano się na prawdziwą rewolucję. Nadawca SMRTV otworzył preselekcje dla wykonawców z całego świata, dając szansę artystom, którzy w swoich krajach nie mieli możliwości zaistnienia na eurowizyjnej scenie. Tak narodził się San Marino Song Contest, czyli otwarta rywalizacja, która co roku przyciąga setki chętnych.

W edycji 2026 ponownie nie zabraknie Polaków. Wśród uczestników znalazł się Daniel Borzewski, znany widzom "The Voice of Poland", który po raz drugi próbuje swoich sił w sanmaryńskich preselekcjach. Po raz kolejny wystąpi także artystka ukrywająca się pod pseudonimem Agnieszka śpiewa. Wokalistka od lat fascynuje się włoską kulturą i muzyką, dlatego właśnie z San Marino wiąże swoje eurowizyjne ambicje.

Największym zaskoczeniem dla fanów jest jednak nazwisko Magdaleny Tul. Była gwiazda "Jaka to melodia?" w 2011 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, lecz bez większego sukcesu. Teraz postanowiła wrócić na konkursową scenę, tym razem nie z biało-czerwoną flagą, a w barwach San Marino. O miejsce w konkursie walczą także Tomek Zdyb oraz Marcin Szczurski, co sprawia, że polska reprezentacja w sanmaryńskich eliminacjach jest wyjątkowo liczna. Co o tym sądzicie?

