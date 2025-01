Eurowizja 2025: Bukmacherzy wskazali faworytkę z Polski. Ulubienica Górniak ostatnia

Autor:

Eurowizja 2025 odbędzie się w Bazylei i będzie to 69. odsłona międzynarodowego konkursu piosenki. Jeszcze nie wiemy, kto będzie reprezentował Polskę podczas tego wielkiego wydarzenia, ale niedawno poznaliśmy listę dziesięciu artystów, którzy zmierzą się 14 lutego 2025 roku w polskich preselekcjach. O możliwość występowania na eurowizyjnej scenie zawalczą:

Justyna Steczkowska,

Daria Marx,

Dominik Dudek,

Kuba Szmajkowski,

Janusz Radek,

Marien,

Sonia Maselik, Chrust,

Sw@da x Niczos,

Tynsky.

Co ciekawe, tym razem jury będzie miało niewiele do powiedzenia, bo ich rola kończy się jedynie na wskazaniu kandydatów i zrobienia wstępnego przesiewu. O tym, kto finalnie zaśpiewa podczas Eurowizji 2025, zdecydują bowiem wyłącznie widzowie w głosowaniu SMS. To odpowiedź TVP na liczne skandale związane z zeszłorocznymi preselekcjami, kiedy jury miało odmienne zdanie niż widzowie i często - jak się później okazywało - Polska kiepsko radziła sobie w konkursie. Czy złą passę przerwą fani, którzy przejmą całą odpowiedzialność na siebie? Czas pokaże. Jedno jest pewne: trwa wielka dyskusja na temat tego, kto powinien pojechać. Niedawno Edyta Górniak wskazała, kto przykuł jej szczególną uwagę, ale bukmacherzy jej ulubienicę uplasowali na ostatnim miejscu swojego rankingu. Wytypowali ponadto najlepszą artystkę dla Polski, która w ich ocenie powinna reprezentować nasz kraj. Szczegóły poniżej.

Eurowizja 2025. Kto będzie reprezentował Polskę podczas konkursu piosenki? Eksperci wskazują swoją faworytkę

Ostatnie lata nie były dla Polski przychylne, jeśli chodzi o Eurowizję. Nieudany występ Rafała Brzozowskiego, którego wybrano do reprezentowania kraju w atmosferze skandalu, później afera z Jannem, który nie pojechał przez niską punktację jury (któremu przewodniczyła Edyta Górniak) i przez to na scenie wystąpiła Blanka, a teraz Luna z utworem "The Tower", która nie przeszła nawet do finału. Czy tegoroczna Eurowizja będzie po tym względem inna? Różnicą jest na pewno sposób wytypowania kandydata. Całą odpowiedzialność przeniesiono bowiem na widzów. Tylko oni decydują.

- Nie wsłuchałam się we wszystkie proponowane w tym roku utwory, ale w ostatnich tygodniach zachwyciła mnie młodziutka, 20-letnia artystka Marien, którą z radością odnalazłam dziś w mediach, w czołówce wybranych utworów i artystów. Marien pisze bardzo dobre, nośne utwory. Ma także piękny, naturalny głos i bardzo współczesną technikę wokalną. Miałam możliwość słyszeć ją w czasie naszej trasy w USA, znakomicie śpiewa na żywo. Wszystkim życzę udanych występów 14 lutego - mówiła Edyta Górniak w rozmowie z portalem Pudelek.

Trudno się dziwić, że media pytają naszą diwę o tematy eurowizyjne, skoro to ona zapewniła Polsce najwyższą pozycję w konkursie od 1994 roku. Edyta Górniak zajęła wówczas drugie miejsce. Tym razem jednak wskazana przez nią faworytka, zdaniem bukmacherów, jest najsłabiej oceniana. Eksperci podkreślają, że Polskę powinna reprezentować Justyna Steczkowska. Powtórzyła się więc opinia sprzed roku, kiedy Steczkowska także kandydowała, lecz nie została wybrana, co wywołało falę oburzenia wśród fanów. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Justyna i jej utwór "Gaja" mają ogromne szanse.

Z listy bukmacherów wynika, że na drugim miejscu - tuż za Steczkowską - mamy ex aequo duet Sw@da x Niczos oraz Darię Marx. Trzecie miejsce zajmuje Dominik Dudek. Dalej mamy: ex aequo Janusz Radek i grupa Chrust, Kuba Szmajkowski, Sonia Maselik oraz ex aequo na ostatnich miejscach Tynsky'ego i Marien. Już 14 lutego 2025 r. przekonamy się, kto z Polski pojedzie do Bazylei.

