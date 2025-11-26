Oficjalny komunikat TVP w sprawie Eurowizji 2026. Padły ważne słowa i konkretne daty

TVP kończy pierwszy etap przygotowań do Eurowizji 2026

Konkurs Eurowizji w ostatnich latach nie rozpieszczał polskich reprezentantów, a emocje po 14. miejscu Justyny Steczkowskiej w 2025 roku wciąż budzą żywe dyskusje. Mimo to wielu polskich artystów nie traci zapału i już od miesięcy zgłaszało gotowość udziału w preselekcjach do Eurowizji 2026.

25 listopada TVP wydała oficjalny komunikat, potwierdzając zakończenie przyjmowania zgłoszeń do krajowych kwalifikacji do Eurowizji. Jak zapowiedziała stacja:

Choć ten etap dobiegł końca, najważniejsze emocje dopiero przed nami.

Wraz z tym ogłoszeniem ujawniono także datę publikacji listy finalistów.

Eurowizja 2026: rusza wieloetapowy proces selekcji

Telewizja Polska poinformowała, że rozpoczął się szczegółowy, kilkuetapowy proces, którego zadaniem jest wyłonienie reprezentantki lub reprezentanta Polski na Eurowizję. Przez najbliższe tygodnie komisja konkursowa oceniać będzie wszystkie nadesłane utwory. Jej skład pozostaje tajemnicą aż do 14 stycznia 2026 roku.

Podczas prac komisja zwróci uwagę na:

jakość i oryginalność utworu,

potencjał konkursowy piosenki,

poziom wokalny i sceniczną prezentację wykonawcy na nagraniu live.

Wybrani artyści zostaną zaproszeni na przesłuchania na żywo, aby udowodnić, że ich sceniczna charyzma dorównuje studyjnemu brzmieniu. Dodatkowo TVP zastrzegło możliwość przyznania od jednej do trzech "kart uczestnictwa", które gwarantują bezpośredni awans do finału krajowych kwalifikacji.

Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026 – kto zawalczy o Wiedeń?

Nazwiska artystów, którzy wystąpią w Wielkim Finale Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026, zostaną ogłoszone 14 stycznia. Sam koncert finałowy zaplanowano na luty 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie – wyłącznie widzowie – zdecydują, kto pojedzie do Wiednia reprezentować Polskę.

Jak precyzuje TVP:

Zwycięzca zostanie wyłoniony wyłącznie na podstawie głosowania SMS, a jeśli dojdzie do remisu lub awarii systemu, wówczas decyzję podejmie pięcioosobowe jury rezerwowe, wybrane spośród członków komisji.

Harmonogram Eurowizji 2026

Wyłoniony reprezentant będzie miał kilka miesięcy na przygotowania do występu na jednej z największych scen muzycznych świata.

Terminy 70. Konkursu Piosenki Eurowizji prezentują się następująco:

Półfinały: 12 i 14 maja 2026

Wielki finał: 16 maja 2026

Polscy fani Eurowizji już teraz wyczekują informacji o finalistach krajowych kwalifikacji. TVP zapewnia, że najciekawsze etapy rywalizacji dopiero nadchodzą, a cała procedura ma zapewnić wybór artysty, który najlepiej zaprezentuje nasz kraj na europejskiej scenie.

Miny Justyny Steczkowskiej na konkursie Eurowizja 2025. Te zdjęcia mówią wszystko! Emocje buzowały na potęgę