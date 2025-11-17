Keczupowa księżniczka tańczy z gołą pupą do Jezusa. Luna wywołała aferę. "Ta s*ka powróciła"

Aleksandra Wielgomas, znana pod pseudonimem artystycznym Luna, pochodzi z bogatej rodziny. Właściciele kultowej firmy Dawtona, produkującej między innymi keczupy, mocno wspierają córkę, choć ona sama twierdziła niedawno w wywiadach, że pochodzenie bardziej jej przeszkadza niż pomaga. Artystka, która reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizja i nie zajęła zbyt wysokiego miejsca, właściwie od początku musiała mierzyć się z licznymi głosami krytyki. Oceniano, że fałszuje, że ma kiepską prezencję sceniczną, że jej wygląd i ubiór jest "zbyt abstrakcyjny". Luna nie dawała się jednak hejterom i brnęła do przodu, zyskując liczne przyjaźnie na eurowizyjnej scenie, które trwają do dziś. Nie porzuciła też kontrowersji, czego dowodem jest ostatnie nagranie, które zamieściła w sieci.

Chcąc zapowiedzieć teledysk do swojego najnowszego utworu, wrzuciła do mediów społecznościowych nagranie, na którym tańczy przed wizerunkiem Jezusa. Ma na sobie specyficzną sukienkę, z wyciętym miejscem na półnagie pośladki, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. - Powiedzcie Jezusowi, że ta s*ka powróciła - to fragment dźwięku dołączonego do nagrania, który Luna "powtarza" ruchami ust. Całość zyskuje więc jeszcze większy, obrazoburczy wymiar. Ludzie nie mają litości. Szczegóły poniżej.

Luna pod ostrzałem krytyki. Szokujące nagranie uderza w wiarę? "Obraza uczuć religijnych"

W mediach społecznościowych pojawiło się już mnóstwo negatywnych komentarzy dotyczących nagrania wrzuconego do sieci przez Lunę. Oburzeni piszą, że obraża ona uczucia religijne, zachowując się w ten sposób. Czy Wielgomas rzeczywiście chciała ośmieszyć wiarę, czy to efekt niezamierzony? Trudno wyrokować. Komentarze są jednak jednoznaczne.

- Ona ma gołe pośladki, teraz dopiero zobaczyłam i nimi świeci w kierunku ołtarza. To jest brak szacunku nie tylko dla miejsca, ale i dla milionów wiernych. Przekroczyła wszelkie granice dopuszczalnego zachowania. (...) Jak się nie ma talentu to trzeba w okół siebie robić kontrowersję - czytamy w licznych wpisach. To i tak najłagodniejsze z nich.

Luna Wielgomas, księżna Wielkiej Polski Keczupowej tańcząca na ołtarzu (zapowiedź zmiany dominującej religii w Polsce na keczupiaństwo) pic.twitter.com/SEYE37IJnc— chrzanik (@chrzanikx) November 15, 2025

