Znaki w kartach są jednoznaczne. Ósemka buław i karta świata mówią, co czeka Polskę na Eurowizji

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-01-14 19:12

Preselekcje dopiero ruszają, emocje już buzują, a tarot… studzi entuzjazm. Matt Max zajrzał w karty wcześniej i sprawdził, co naprawdę czeka Polskę na Eurowizji. Ósemka buław i karta świata nie pozostawiają złudzeń – talent to za mało, a zwycięstwo znów się oddala.

Oto finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Telewizja Polska oficjalnie opublikowała listę uczestników finału polskich kwalifikacji do Eurowizji 2026, którzy powalczą o wyjazd do Wiednia. Wśród finalistów znaleźli się zarówno artyści dobrze znani widzom, jak i nazwiska, które dla części publiczności są zupełnym zaskoczeniem. O reprezentowanie Polski zawalczą:

  • Alicja Szemplińska z utworem „Pray”,
  • Anastazja Maciąg – „Wild Child”
  • Basia Giewont – „Zimna woda”
  • Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”,
  • Karolina Szczurkowska – „Nie bój się”,
  • Ola Antoniak – „Don’t You Try”,
  • Piotr Pręgowski – „Parawany tango”
  • Stasiek Kukulski – „This Too Shall Pass”.

W kuluarach wymienia się także nazwisko Michała Szpaka, który co prawda do polskich preeliminacji się nie zgłosił, ale TVP jest gotowe przyznać mu dzią kartę, upoważniającą do udziału w finale eliminacji. Już po publikacji listy w sieci zawrzało – jedni chwalą różnorodność, inni pytają, czy to właśnie „świeża krew”, czy raczej kolejny kompromis, który znów oddali nas od eurowizyjnego triumfu. Lista ogłoszona przez TVP idealnie wpisuje się w to, co wcześniej zobaczył w kartach Matt Max. Wśród finalistów dominują młodzi artyści i nowe nazwiska, ale – jak sugeruje tarot – sama świeżość i talent mogą nie wystarczyć, by sięgnąć po eurowizyjne złoto.

Zobac zteż: Polska bez planu na Eurowizję? Nie mamy jeszcze reprezentanta. Szokujące doniesienia!

Eurowizja niezmiennie rozpala wyobraźnię Polaków. Marzenie o zwycięstwie wraca jak bumerang, ale tarot Matta Maxa – jednego z najpopularniejszych tarocistów na YouTube – brutalnie je weryfikuje. Jego wizja przyszłości Polski w konkursie jest daleka od hurraoptymizmu.

Tarot o Eurowizji: „Wygrana nie jest nam pisana”

Matt Max dokładnie przyjrzał się kartom i nie owijał w bawełnę. W jego rozkładzie pojawiły się konkretne symbole, które – jak twierdzi – jasno opisują sytuację Polski.

Ósemka buław i karta świata, paź monet i siódemka mieczy z przełożenia mówią, że w najbliższym czasie wygrana nie jest nam pisana. Polska może zajść daleko, ale jeszcze nie teraz.

Według tarocisty sukces w postaci zwycięstwa wciąż pozostaje poza naszym zasięgiem, nawet jeśli pojawią się momenty nadziei. W przepowiedni Matta Maxa pojawia się też wątek, który od lat budzi ogromne kontrowersje wśród fanów Eurowizji – polityka i zakulisowe układy.

Konkurs będzie się robił coraz bardziej polityczny. Polska prędzej zyska dzięki układom, niż wysłaniu na Eurowizję kogoś utalentowanego ze świetną piosenką.

To mocne słowa, które idealnie wpisują się w dyskusje, jakie co roku wybuchają po ogłoszeniu kolejnych eurowizyjnych decyzji.

Czy Polska kiedykolwiek wygra Eurowizję?

Tarot nie odbiera jednak Polsce wszystkich szans. Wręcz przeciwnie – wskazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść. „Karty mówią jednak, że powinniśmy wysyłać osoby młode, utalentowane, które mają coś do powiedzenia i są świeżą krwią.” To szczególnie ciekawy wątek w kontekście polskich preselekcji do Eurowizji 2026, które już teraz wzbudzają skrajne emocje i dzielą fanów konkursu.

Na koniec Matt Max dorzuca przepowiednię, która może najbardziej zaboleć tych, którzy wciąż wierzą w rychły triumf.

Czy kiedykolwiek wygramy? Tej dla dorosłych niestety nie. Z czasem konkurs przestanie być dla ludzi tak istotny i przestaną liczyć na nasze zwycięstwo...

To wizja przyszłości, która studzi emocje i każe spojrzeć na Eurowizję z większym dystansem. Choć tarot nie sprzyja Polsce, to fani i tak będą kibicować swoim faworytom, a dyskusje o tym, czy liczy się talent, układy czy „świeża krew”, znów zdominują internet. Karty mówią jedno, widzowie drugie – a Eurowizja jak zawsze napisze własny scenariusz.

Galeria: Oto finaliści polskich kwalifikacji do konkursu Eurowizji 2026. TVP podała listę nazwisk

Eurowizja 2026 - finaliści polskich preselekcji
21 zdjęć
MICHAŁ SZPAK WYRWAŁ MIKROFON I POPROWADZIŁ WYWIAD. EUROWIZJA 2026 BĘDZIE JEGO?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
EUROWIZJA