Znaki w kartach są jednoznaczne. Ósemka buław i karta świata mówią, co czeka Polskę na Eurowizji

Oto finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Telewizja Polska oficjalnie opublikowała listę uczestników finału polskich kwalifikacji do Eurowizji 2026, którzy powalczą o wyjazd do Wiednia. Wśród finalistów znaleźli się zarówno artyści dobrze znani widzom, jak i nazwiska, które dla części publiczności są zupełnym zaskoczeniem. O reprezentowanie Polski zawalczą:

Alicja Szemplińska z utworem „Pray”,

Anastazja Maciąg – „Wild Child”

Basia Giewont – „Zimna woda”

Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”,

Karolina Szczurkowska – „Nie bój się”,

Ola Antoniak – „Don’t You Try”,

Piotr Pręgowski – „Parawany tango”

Stasiek Kukulski – „This Too Shall Pass”.

W kuluarach wymienia się także nazwisko Michała Szpaka, który co prawda do polskich preeliminacji się nie zgłosił, ale TVP jest gotowe przyznać mu dzią kartę, upoważniającą do udziału w finale eliminacji. Już po publikacji listy w sieci zawrzało – jedni chwalą różnorodność, inni pytają, czy to właśnie „świeża krew”, czy raczej kolejny kompromis, który znów oddali nas od eurowizyjnego triumfu. Lista ogłoszona przez TVP idealnie wpisuje się w to, co wcześniej zobaczył w kartach Matt Max. Wśród finalistów dominują młodzi artyści i nowe nazwiska, ale – jak sugeruje tarot – sama świeżość i talent mogą nie wystarczyć, by sięgnąć po eurowizyjne złoto.

Eurowizja niezmiennie rozpala wyobraźnię Polaków. Marzenie o zwycięstwie wraca jak bumerang, ale tarot Matta Maxa – jednego z najpopularniejszych tarocistów na YouTube – brutalnie je weryfikuje. Jego wizja przyszłości Polski w konkursie jest daleka od hurraoptymizmu.

Tarot o Eurowizji: „Wygrana nie jest nam pisana”

Matt Max dokładnie przyjrzał się kartom i nie owijał w bawełnę. W jego rozkładzie pojawiły się konkretne symbole, które – jak twierdzi – jasno opisują sytuację Polski.

Ósemka buław i karta świata, paź monet i siódemka mieczy z przełożenia mówią, że w najbliższym czasie wygrana nie jest nam pisana. Polska może zajść daleko, ale jeszcze nie teraz.

Według tarocisty sukces w postaci zwycięstwa wciąż pozostaje poza naszym zasięgiem, nawet jeśli pojawią się momenty nadziei. W przepowiedni Matta Maxa pojawia się też wątek, który od lat budzi ogromne kontrowersje wśród fanów Eurowizji – polityka i zakulisowe układy.

Konkurs będzie się robił coraz bardziej polityczny. Polska prędzej zyska dzięki układom, niż wysłaniu na Eurowizję kogoś utalentowanego ze świetną piosenką.

To mocne słowa, które idealnie wpisują się w dyskusje, jakie co roku wybuchają po ogłoszeniu kolejnych eurowizyjnych decyzji.

Czy Polska kiedykolwiek wygra Eurowizję?

Tarot nie odbiera jednak Polsce wszystkich szans. Wręcz przeciwnie – wskazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść. „Karty mówią jednak, że powinniśmy wysyłać osoby młode, utalentowane, które mają coś do powiedzenia i są świeżą krwią.” To szczególnie ciekawy wątek w kontekście polskich preselekcji do Eurowizji 2026, które już teraz wzbudzają skrajne emocje i dzielą fanów konkursu.

Na koniec Matt Max dorzuca przepowiednię, która może najbardziej zaboleć tych, którzy wciąż wierzą w rychły triumf.

Czy kiedykolwiek wygramy? Tej dla dorosłych niestety nie. Z czasem konkurs przestanie być dla ludzi tak istotny i przestaną liczyć na nasze zwycięstwo...

To wizja przyszłości, która studzi emocje i każe spojrzeć na Eurowizję z większym dystansem. Choć tarot nie sprzyja Polsce, to fani i tak będą kibicować swoim faworytom, a dyskusje o tym, czy liczy się talent, układy czy „świeża krew”, znów zdominują internet. Karty mówią jedno, widzowie drugie – a Eurowizja jak zawsze napisze własny scenariusz.

