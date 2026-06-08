Piotr Stramowski błysnął luksusem. Nie chodzi o różową koszulę, a zegarek! Może być wart nawet 300 tysięcy złotych

Zaganiany Piotr Stramowski

Paparazzi wpadli ostatnio na zabieganego Piotra Stramowskiego. 38-letni aktor spacerował po mieście i mocno zaaferowany załatwiał coś przez telefon. Widać go było już z daleka! Wszystko za sprawą stroju w wakacyjnym klimacie. Gwiazdor paradował po stolicy w koszuli w soczystym odcieniu fuksji. Różowego wdzianka nie dało się przeoczyć, choć Stramowski dobrał do koszuli spokojniejszą resztę stroju - czarne szorty sięgające do kolan i białe obuwie sportowe.

Koszulę, jak na filmowego amanta przystało, nieco odpiął, włosy rozwichrzył, a szyję przyozdobił łańcuszkiem i wisiorem. Na nos założył ciemne okulary... ale to nie koniec.

Zobacz także: Zegarki w cenie samochodów, a nawet kawalerki! Polskie gwiazdy noszą na nadgarstkach setki tysięcy złotych. Warte tych cen?

Najważniejszym elementem wiosennej stylizacji był dodatek w postaci luksusowego zegarka. Gwiazdy kochają nosić takie ozdoby - nie dość, że są praktyczne, to jeszcze pięknie wyglądają. Mogą być też inwestycją, bo ceny niektórych czasomierzy należących do znanych i lubianych przyprawiają o zawrót głowy.

Zobacz także: Piotr Stramowski zaręczony! Wszystko wyszło na jaw przez paczkę chipsów

Ten luksusowy zegarek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych

Zegarek, który błyszczał na nadgarstku aktora to Patek Philippe Nautilus. Marka jest naprawdę luksusowa, a model należący do Stramowskiego może kosztować majątek. Ceny zegarka wahają się bowiem od 150 do aż 300 tysięcy złotych. Choć kwoty, jakie trzeba zapłacić za jeden metr kwadratowy nieruchomości rosną, w mniejszym mieście za taką błyskotkę wciąż można kupić kawalerkę.

Zobacz także: Katarzyna Warnke nadal kocha byłego męża! Powiedziała o tym bez zawahania

Co ciekawe, luksusowe zegarki mogą być traktowane jako lokata kapitału. Wszelkie edycje limitowane (np. rocznicowe) natychmiast po premierze zyskują na wartości nawet kilkukrotnie. ZOBACZCIE, jak luksusowy zegarek prezentuje się na nadgarstku Stramowskiego! Ależ to jest cacko!

Zobacz także: Katarzyna Warnke nie utrzymuje się z aktorstwa, choć jest aktorką. Z czego żyje? Wszystko zdradziła

Zobacz więcej zdjęć. Katarzyna Skrzynecka wygładziła sobie twarz na zdjęciu? Zerknijcie na to samo ujęcie u Piroga. Widać różnicę!

Piotr Stramowski o nowym projekcie z ukochaną. "Coś dużego się szykuje"

27