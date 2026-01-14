Katarzyna Warnke nie utrzymuje się z aktorstwa, choć jest aktorką. Z czego żyje? Wszystko zdradziła

Katarzyna Warnke to aktorka znana z takich produkcji jak "Botoks", "Kobiety mafii", "Absolutni debiutanci" i wielu innych. Gwiazda od lat działa w branży. Teraz przyznała, że właściwie nie utrzymuje się z aktorstwa. Z czego więc żyje? Wszystko zdradziła.

Katarzyna Warnke jest popularną, utalentowaną aktorką, która ma na koncie mnóstwo produkcji. Prywatnie Kasia jest mamą 6-letniej Heleny, którą wychowuje z byłym partnerem Piotrem Stramowskim. W najnowszym wywiadzie gwiazda przyznała, że właściwie nie utrzymuje się z aktorstwa. To zaskakujące, bo przecież to jej zawód i to od lat. Katarzyna debiutowała ponad 20 lat temu.

Z czego teraz żyje?

Warnke wyznała, na czym zarabia. Nie na graniu

Warnke gościła ostatnio w youtubowym programie Magdy Mołek "W moim stylu". W rozmowie z dziennikarką opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej życie. Zaszło w nim sporo zmian. 48-letnia gwiazda łączy pracę zawodową z wychowywaniem 6-letniej córeczki. Opieką nad Heleną dzieli się z byłym mężem Piotrem Stramowskim. Partnerzy rozwiedli się w 2023 r., ale doskonale się dogadują.

A co z życiem zawodowym?

Ja się utrzymuję w małym stopniu z aktorstwa - wyznała Warnke.

I dodała:

W sumie się cieszę, że ten show-biznes się u mnie "odbył", ponieważ pracuję intelektualnie. Ale dzięki show-biznesowi - temu, że jestem popularna - jest to możliwe, żebym wykorzystywała swój Instagram (...) i mamy program z Magdaleną Domagalik "Dziękuję, nie słodzę" i to (...) jest taki rodzaj mojego oparcia. Jest ok, ja teraz mam taki czas przejściowy (...). Dla mnie jest ta potrzeba pisania i (...) piszę dla teatru, piszę do kina. Generalnie przygotowuję swoje projekty.

Aktorka ostatnio pojawiła się w "Rzeczach niezbędnych" i w "Klarze" - obie produkcje są z 2024 r. Pod koniec 2025 r. pokazała się na finale "Top Model" w roli modelki Łukasza Jemioła. Jest też ambasadorką spa.

Natasza Urbańska
