Katarzyna Warnke nie utrzymuje się z aktorstwa, choć jest aktorką. Z czego żyje? Wszystko zdradziła

Katarzyna Warnke jest popularną, utalentowaną aktorką, która ma na koncie mnóstwo produkcji. Prywatnie Kasia jest mamą 6-letniej Heleny, którą wychowuje z byłym partnerem Piotrem Stramowskim. W najnowszym wywiadzie gwiazda przyznała, że właściwie nie utrzymuje się z aktorstwa. To zaskakujące, bo przecież to jej zawód i to od lat. Katarzyna debiutowała ponad 20 lat temu.

Z czego teraz żyje?

Zobacz także: Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą

Warnke wyznała, na czym zarabia. Nie na graniu

Warnke gościła ostatnio w youtubowym programie Magdy Mołek "W moim stylu". W rozmowie z dziennikarką opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej życie. Zaszło w nim sporo zmian. 48-letnia gwiazda łączy pracę zawodową z wychowywaniem 6-letniej córeczki. Opieką nad Heleną dzieli się z byłym mężem Piotrem Stramowskim. Partnerzy rozwiedli się w 2023 r., ale doskonale się dogadują.

A co z życiem zawodowym?

Ja się utrzymuję w małym stopniu z aktorstwa - wyznała Warnke.

Zobacz także: Była, obecna i on! Patchworkowy TRÓJKĄT Stramowskiego ujrzał światło dzienne

I dodała:

W sumie się cieszę, że ten show-biznes się u mnie "odbył", ponieważ pracuję intelektualnie. Ale dzięki show-biznesowi - temu, że jestem popularna - jest to możliwe, żebym wykorzystywała swój Instagram (...) i mamy program z Magdaleną Domagalik "Dziękuję, nie słodzę" i to (...) jest taki rodzaj mojego oparcia. Jest ok, ja teraz mam taki czas przejściowy (...). Dla mnie jest ta potrzeba pisania i (...) piszę dla teatru, piszę do kina. Generalnie przygotowuję swoje projekty.

Zobacz także: Katarzyna Warnke bez makijażu i bez.... uśmiechu. Za to z torbami za fortunę na świątecznych zakupach

Aktorka ostatnio pojawiła się w "Rzeczach niezbędnych" i w "Klarze" - obie produkcje są z 2024 r. Pod koniec 2025 r. pokazała się na finale "Top Model" w roli modelki Łukasza Jemioła. Jest też ambasadorką spa.

Zobacz także: Kasia Warnke już tak nie wygląda! Aktorka postawiła na ekstremalnie krótkie włosy. Zagrała też kolorem

Zobacz więcej zdjęć. 48-letnia Natasza Urbańska odsłoniła umięśniony brzuch. Miała na sobie tylko skąpe bikini!

SE_Katarzyna Warnke rozpuściła włosy i to wystarczyło. Na pierwszy rzut oka była nie do poznania! Coś się zmieniło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.