Katarzyna Warnke bez makijażu i bez.... uśmiechu. Za to z torbami za fortunę na świątecznych zakupach

Katarzyna Warnke zdecydowanie nie wyglądała na osobę, która chce zwracać na siebie uwagę. Czapka naciągnięta na głowę, klasyczny płaszcz, luźne spodnie i płaskie buty – daleko od czerwonego dywanu, sesji zdjęciowych i branżowych eventów. Aktorka poruszała się szybko, z wyraźnym celem, zaglądając do kolejnych sklepów. Na zdjęciach widać, że nie próbowała maskować się przed obiektywami, ale też nie zamierzała pozować. Brak makijażu i neutralny, momentami wręcz zamyślony wyraz twarzy tylko podkreślały codzienny, prywatny charakter tych ujęć.

Torby mówią same za siebie

Choć stylizacja była oszczędna, jedno trudno było przeoczyć – torby luksusowych marek, które Warnke niosła ze sobą. Zakupy w butikach z wyższej półki, elegancka torebka i papierowe torby znanych domów mody sugerują, że aktorka nie oszczędzała na świątecznych prezentach. Czy były to zakupy dla bliskich, czy może coś specjalnie dla siebie? Tego oczywiście nie wiadomo, ale jedno jest pewne – Warnke postawiła na jakość, nie ilość.

Zobacz też: Oszczędna Kasia Warnke! Zaniosła torebki warte dziesiątki tysięcy zł do szewca. Mamy zdjęcia!

Kultowa torebka warta fortunę

Nie sposób było nie zwrócić uwagi na torebkę, z którą Katarzyna Warnke pojawiła się na zakupach. Aktorka postawiła na kultowy model Chanel Classic Flap – czarną, pikowaną torebkę z charakterystycznym logo CC i łańcuszkiem przeplatanym skórą. To jeden z najbardziej pożądanych dodatków świata mody, którego cena sięga dziś nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody i wyraźnie kontrastuje z luźną, codzienną stylizacją aktorki – dyskretny luksus zamiast krzykliwego blichtru.

Święta w trybie „offline”?

Zachowanie aktorki może sugerować, że przedświąteczny czas traktuje bardzo prywatnie. Bez relacji w mediach społecznościowych, bez uśmiechów do kamer, bez komentarzy. Zakupy, skupienie i szybki powrót do codziennych spraw. Te zdjęcia pokazują Katarzynę Warnke w zupełnie innym wydaniu niż to, do którego przyzwyczaiła publiczność – naturalną, powściągliwą i skoncentrowaną na sobie. Bez makijażu, bez uśmiechu, ale z torbami, które mówią więcej niż tysiąc słów.

Zobacz też: Kasia Warnke na GIGA obcasach łamie przepisy! Nie idźcie tą drogą