Twórczyni "Trylogii winnych" uderza z nowym hitem. Tym razem romans będzie pikantniejszy

Uwikłani: Marfil - fabuła i tajemnice

Historia skupia się na Marfil Cortés. Jako córka hiszpańskiego bogacza, cieszy się beztroskim życiem w Nowym Jorku do momentu niewyjaśnionego porwania, z którego szybko zostaje wypuszczona. Przerażony ojciec zatrudnia dla niej tajemniczego ochroniarza, Sebastiána Moor'a. Mimo początkowej niechęci i zachowywania profesjonalnego chłodu, między dwójką bohaterów zaczyna iskrzyć.

Z czasem mury obronne opadają. Skryty i wycofany ochroniarz ulega urokowi dzikiej, ale dobrej Marfil. Po przeprowadzce do Hiszpanii para musi stawić czoła nowym niebezpieczeństwom i odkryć, że w ich otoczeniu pozory mylą, a zaufanie staje się deficytowym towarem.

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Uwikłani: Marfil - obsada i data premiery

W rolach głównych zobaczymy Ester Expósito (znaną ze "Szkoły dla elity") oraz Hugo Diego Garcíę (z "Substancji"). Partnerować im będą m.in. Eric Masip ("Przez moje okno"), Pablo Molinero ("Sprawa prywatna") i Zoe Bonafonte ("The 47"). W obsadzie znaleźli się również Lluís Homar i Joaquín Ferreira. Premiera filmu na platformie Prime Video zaplanowana jest na 9 września.

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Uwikłani: Marfil - zwiastun i oczekiwania

Fani twórczości hiszpańskiej autorki z niecierpliwością czekają na mroczniejszą odsłonę romansu. Zwiastun zapowiada trzymające w napięciu kino z wyraźnym wątkiem kryminalnym i zmysłową relacją głównych bohaterów, a wszystko to na tle luksusowego życia elit i ukrytych niebezpieczeństw.

Platforma Prime Video nawiązuje kolejną współpracę z popularną pisarką Mercedes Ron. Po ogromnym sukcesie "Trylogii winnych", jej wyspiarskiej przeróbce i romansie "Tell Me Softly", przyszedł czas na adaptację dylogii "Enfrentados" (znanej jako "Drawn Together" i "Drawn Apart"). Zobaczymy pierwszą część zatytułowaną "Uwikłani: Marfil".