Netflix zdradza sekrety "1670". Wiemy, gdzie można obejrzeć materiały zza kulis

Gdzie obejrzeć kulisy serialu 1670?
Najnowsza, trzecia seria "1670" ujrzała już światło dzienne (powstanie czwartej wciąż nie zostało oficjalnie ogłoszone), lecz to nie zwiastuje pożegnania z rodziną Adamczewskich. Platforma Netflix przygotowała pięcioodcinkową serię ukazującą kulisy produkcji, która przeniesie miłośników w samo centrum wydarzeń w Adamczysze, prezentując dotychczas nieznane detale z planu. To doskonała szansa, aby przyjrzeć się wysiłkowi i determinacji osób odpowiedzialnych za scenografię, kostiumy, a także aktorów i pomysłodawców pracujących przy tworzeniu tego popularnego tytułu.
Premierowy epizod trafił już do sieci, a daty emisji kolejnych to: 13, 17, 20 i 25 sierpnia. Osoby zainteresowane zakulisowymi materiałami dotyczącymi "1670" powinny odwiedzić kanał YouTube prowadzony przez Netflix Polska.
O czym jest trzeci sezon "1670"?
Powszechnie wiadomo, że dla Jana Pawła kluczowym elementem tożsamości jest jego szlacheckie pochodzenie, z którym przyszło mu się urodzić. Pytanie jednak, czy rzeczywiście tak jest. W najnowszych odcinkach, na skutek wydarzeń mających miejsce podczas dożynek, patriarcha rodu Adamczewskich staje w obliczu trudnej prawdy o sobie samym. Za wszelką cenę chce dowieść, nie tylko sobie, ale i reszcie obywateli, że uosabia prawdziwego sarmatę. Dążenie do odzyskania dawnej pozycji sprawia, że trafia na sam dwór królewski, by tam z bliska obserwować mechanizmy rządzące wielką polityką. Dotychczasowa rzeczywistość Jana Pawła chwieje się w posadach i nawet w rodzinnej Adamczysze brakuje mu spokoju związanego z pańszczyzną. Jego stosunki z Zofią wyraźnie się psują, spór z Jakubem przybiera na sile, a sprawcą całego zamieszania wydaje się być Andrzej, krewny z piekła rodem. Sytuacji nie ułatwiają również chłopi, którzy zaczynają odczuwać uciążliwości swojego statusu i nie zamierzają siedzieć cicho. Być może rozwiązaniem ich problemów okaże się chłopska szkoła, której powstanie zainicjowała Aniela.
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