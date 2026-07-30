Tylko u nas! Największa tajemnica "Rancza" ujawniona! Dorotka będzie podobna do taty "jak dwie krople wody"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-30 12:24

I stało się, jedna z największych tajemnic 11. sezonu "Rancza" wyszła na jaw! W podcaście Eli Piotrowskiej z radia Eska o nastoletniej Dorotce opowiedziała odtwórczyni tej ważnej roli. W nowych odcinkach zobaczymy, co wyrosło z ukochanej córeczki Lucy i Kusego. Zdradzamy - będzie podobna do taty!

Małą Dorotkę, córkę Lucy i Kusego, w serialu "Ranczo" do dziś grało aż czterech dziecięcych aktorów, w tym jeden chłopiec. W 11., finałowym hitu TVP sezonie zobaczymy dorosłą pannę, tuż przed maturą. W finale serii kultową rolę przejęła Karolina Ludwiniak.

Jaka będzie Dorotka maturzystka?

Karolina Ludwiniak jest absolwentką Royal Holloway i Uniwersytetu Londyńskiego. Do tej pory młoda aktorka występowała w produkcjach anglojęzycznych. W podcaście Eli Piotrowskiej z radia Eska "Ranczo. Podcast z planu serialu" gwiazda wyjawiła, jaka będzie prawie dorosła córka Kusego i Lucy. Będzie się działo, a do tego panna będzie wyraźnie podobna do taty! Poznaj szczegóły prosto z planu "Rancza"!

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Ela Piotrowska: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona... Wiesz, że jesteś top secret?

Karolina Ludwiniak: No chyba już byłam. Już nie jestem!

EP: Do tej pory...

KL: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.

EP: Marzyłaś, żeby zagrać w naszym serialu wszechczasów?

KP: Oczywiście, że tak. Kiedy dowiedziałam się o castingu... Jejku, to było niesamowite! Kiedy byłam w sali castingowej i spotykałam się z reżyserem... To jest dla mnie spełnienie marzeń na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.

EP: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?

KP: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.

EP: A ty?

KP: A ja... pomidor, nie mogę powiedzieć.

EP: Znalazłaś się w środku Wilkowyj, wśród mieszkańców rdzennych.

KP: Tak, tu Lucy, tu matka, tu prezydent, tu premier, tu ci wszyscy kultowi, bohaterowie. Dla mnie to był szok totalny. Wejście na plan to było bardzo surrealne przeżycie. Przecież ja tych aktorów znam bardzo dobrze z filmów, z teatru. Od zawsze ich oglądałam, od zawsze o nich wiedziałam w Polsce. I są to niezwykle utalentowani ludzie, ale też niezwykle ciepli i przyjemni, naprawdę świetni na planie. I to jest zaszczyt po prostu być z nimi w scenach, pracować z nimi.

EP: Z tą Dorotką to dużo zamieszania będzie.

KP: Ojejku, strasznie dużo. To jest taka dziewczyna, która nawet jak nie chce, to jakoś się wpakuje w kłopoty. Ale jest przy tym niezwykle, niezwykle... ma w sobie bardzo dużo miłości ta postać. I entuzjazmu, i troski o wiele spraw, więc faktycznie wpada w kłopoty, ale zawsze za tym ma jakieś dobre przeświadczenie i wolę czegoś dobrego.

EP: A jak odbierasz ranchersów? No bo przecież czegoś takiego nie ma nigdzie indziej, żeby było tylu fanów, którzy towarzyszą wam przez cały czas.

KP: Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nie świadczyłam. To było niesamowite, kiedy przyjechaliśmy do Jeruzala, ilość fanów, która przyjechała tutaj z kilkuset kilometrów z daleka, jest to po prostu niesamowite. Powiada taką pokorę, że to jest bardzo ukochany serial i bardzo ludziom zależy na nim.

EP: Pamiętam sceny nocne, kiedy wszyscy wpatrywali się w ciebie, robili sobie zdjęcia, ale przyrzekali, że nigdzie nie puszczą i dotrzymali słowa.

KP: Dotrzymali słowa, to są ludzie, którzy dotrzymują słowa, tak. Dużo ich było bardzo, ale są to bardzo sympatyczni ludzie i myślę, że oni też tworzą atmosferę, która jest niesamowita na planie.

EP: Komentarze były: no, podobna do Kusego!

KP: Myślę, że w szczególności włosy. Tutaj dziewczyny z makijażu tak zadziałały z tymi włosami, że naprawdę ja sama się dziwię, jak bardzo one przypominają włosy Kusego. 

Oni zagrali Dorotkę

Przypominamy, w roli niemowlęcej Dorotki wystąpili Gabriela Ziembicka i Dominik Lewandowski. Starszą Dorotkę grały bliźniaczki Wiktoria i Weronika Kunka, które pojawiały się na zmianę aż do końca 10. odsłony serialu w 2016 roku. Dorotka jest jedynym dzieckiem Lucy (Ilona Ostrowska) i Kusego (Paweł Królikowski). Jej postać od początku wzbudzała sympatię widzów i była ważnym elementem fabuły. Po zakończeniu emisji serialu bliźniaczki Kunka nie kontynuowały kariery aktorskiej.

Karolina Ludwiniak debiutuje w polskiej produkcji telewizyjnej. Zdradzamy, że aktorkę w 2027 roku zobaczymy w nowej osłonie filmu "Szatan z siódmej klasy". 

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Paweł Królikowski jako Kusy trzyma małą córkę. Na miniaturze Karolina Ludwiniak, o której przeczytasz na SE.
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Ranczo. Nowa Dorotka zabrała głos. Tak Karolina Ludwiniak pracuje na planie 
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