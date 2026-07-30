Tylko u nas! Największa tajemnica "Rancza" ujawniona! Dorotka będzie podobna do taty "jak dwie krople wody"

Ela Piotrowska: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona... Wiesz, że jesteś top secret?

Karolina Ludwiniak: No chyba już byłam. Już nie jestem!

EP: Do tej pory...

KL: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.

EP: Marzyłaś, żeby zagrać w naszym serialu wszechczasów?

KP: Oczywiście, że tak. Kiedy dowiedziałam się o castingu... Jejku, to było niesamowite! Kiedy byłam w sali castingowej i spotykałam się z reżyserem... To jest dla mnie spełnienie marzeń na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.

EP: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?

KP: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.

EP: A ty?

KP: A ja... pomidor, nie mogę powiedzieć.

EP: Znalazłaś się w środku Wilkowyj, wśród mieszkańców rdzennych.

KP: Tak, tu Lucy, tu matka, tu prezydent, tu premier, tu ci wszyscy kultowi, bohaterowie. Dla mnie to był szok totalny. Wejście na plan to było bardzo surrealne przeżycie. Przecież ja tych aktorów znam bardzo dobrze z filmów, z teatru. Od zawsze ich oglądałam, od zawsze o nich wiedziałam w Polsce. I są to niezwykle utalentowani ludzie, ale też niezwykle ciepli i przyjemni, naprawdę świetni na planie. I to jest zaszczyt po prostu być z nimi w scenach, pracować z nimi.

EP: Z tą Dorotką to dużo zamieszania będzie.

KP: Ojejku, strasznie dużo. To jest taka dziewczyna, która nawet jak nie chce, to jakoś się wpakuje w kłopoty. Ale jest przy tym niezwykle, niezwykle... ma w sobie bardzo dużo miłości ta postać. I entuzjazmu, i troski o wiele spraw, więc faktycznie wpada w kłopoty, ale zawsze za tym ma jakieś dobre przeświadczenie i wolę czegoś dobrego.

EP: A jak odbierasz ranchersów? No bo przecież czegoś takiego nie ma nigdzie indziej, żeby było tylu fanów, którzy towarzyszą wam przez cały czas.

KP: Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nie świadczyłam. To było niesamowite, kiedy przyjechaliśmy do Jeruzala, ilość fanów, która przyjechała tutaj z kilkuset kilometrów z daleka, jest to po prostu niesamowite. Powiada taką pokorę, że to jest bardzo ukochany serial i bardzo ludziom zależy na nim.

EP: Pamiętam sceny nocne, kiedy wszyscy wpatrywali się w ciebie, robili sobie zdjęcia, ale przyrzekali, że nigdzie nie puszczą i dotrzymali słowa.

KP: Dotrzymali słowa, to są ludzie, którzy dotrzymują słowa, tak. Dużo ich było bardzo, ale są to bardzo sympatyczni ludzie i myślę, że oni też tworzą atmosferę, która jest niesamowita na planie.

EP: Komentarze były: no, podobna do Kusego!

KP: Myślę, że w szczególności włosy. Tutaj dziewczyny z makijażu tak zadziałały z tymi włosami, że naprawdę ja sama się dziwię, jak bardzo one przypominają włosy Kusego.