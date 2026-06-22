Joanna Jabłczyńska w bikini. NIE DO WIARY ile ma lat! Oszukała czas czy ma eliksir młodości?

Młodzieńcza uroda Joanny Jabłczyńskiej

Panterkowe bikini to hit tego lata, ale na nagraniu letnich harcy Joanny Jabłczyńskiej coś innego zwraca uwagę. Gwiazda wygląda niemal jak nastolatka! Wbrew trendom lansowanym przez niektóre koleżanki z branży, aktorka i prawniczka nigdy nie zdecydowała się na ingerencje chirurgiczne w swoją urodę, co widać gołym okiem. Mało tego! Zamiast lansować się nad basenem w tropikach w pełnym makijażu, wybiera naturalny wygląd i skoki do polskiej rzeki Liwiec. W rozmowie z "Faktem" gwiazda niedawno zdradzała sekrety swojej urody.

Dieta i ćwiczenia Joanny Jabłczyńskiej

- Dbam o siebie na pewno zdrowym trybem życia, zdrowym jedzeniem. Bardzo pilnuję diety, nie jakiejś odchudzającej, tylko turbo-zdrowej. Ja naprawdę choćby nie wiem co, gdziekolwiek bym nie była i nie byłoby dostępne zdrowe jedzenie, to ja niezdrowego nie zjem. Bardzo lubię ruch, świeże powietrze, naturę, mieszkam na wsi i jem zdrowe rzeczy. Jajka mam od swoich kur.

- zdradziła Joanna Jabłczyńska. Co z ćwiczeniami? Okazuje się, że jej szczuplutka sylwetka to nie zasługa modnego pilatesu czy innych nowoczesnych wynalazków, a głównie... jazdy na rowerze.

- Wbrew pozorom nie mam organizmu sportowca, ale mam głowę sportowca, więc dojeżdżam na szarym końcu, ale lubię sobie wybrać te najtrudniejsze trasy. Zawsze królewskim sportem będzie dla mnie kolarstwo, ale do tego potrzebuję więcej czasu. Uznaję, że na mniej niż 3 godziny nie warto roweru wyciągać.

- stwierdziła. W zdrowym ciele zdrowy duch, a taką postawę trzeba chwalić!

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Joanna Jabłczyńska: Kariera aktorska

Joanna Jabłczyńska karierę zaczynała na początku lat '90 w zespole "Fasolki", później prowadziła "Teleranek". Grała w "Klanie" i teatrze Roma, ale największą popularność przyniosły jej role w "Na Wspólnej", gdzie od 2003 roku wciela się w rolę Marty, oraz rola Tosi, córki Danuty Stenki w kinowym przeboju "Nigdy w życiu". W kolejnych latach angażowała się głównie w role dubbingowe, bo wiele czasu poświęciła karierze prawniczej i swojej kancelarii.

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