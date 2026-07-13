Te wsie mogą zostać miastami. Dwanaście miejscowości. Najwięcej w tym regionie

Mapa Polski nieco zmieni się od stycznia 2027 roku – dwanaście wsi może zostać miastami, tak wynika z projektu, który został opublikowany przez MSWiA. Najwięcej zmian czeka województwo podkarpackie – zmiany dotyczą czterech miejscowości:
- Czudec,
- Gorzyce,
- Wielopole Skrzyńskie,
- Żołynia.
Z kolei w województwie podlaskim dotyczy to trzech wsi:
- Bakałarzewo,
- Filipów,
- Mielnik.
Dwa w województwie wielkopolskim:
- Kazimierz Biskupi
- oraz Kobyla Góra.
Zmiany dotyczą też miejscowości Choceń (województwo kujawsko-pomorskie), Milejów (województwo lubelskie) i Rzekuń ( województwo mazowieckie).
Przesunięte granice gmin od 2027 roku
To jednak nie wszystko, bo uwzględniono również korektę granic gmin:
- między gminą Dobrcz a gminą Koronowo ( województwo kujawsko-pomorskie),
- między gminą Lniano a gminą Drzycim (województwo kujawsko-pomorskie),
- między gminą Firlej a gminą Michów (województwo lubelskie),
- między gminą Szprotawa a gminą Małomice (województwo lubuskie),
- między gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz ( województwo małopolskie),
- między miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny ( województwo śląskie),
- między gminą Mielno a gminą Sianów ( województwo zachodniopomorskie).
Zmiany dotyczą również granic siedmiu miast:
- Strzelno ( województwo kujawsko-pomorskie),
- Strzelce Krajeńskie (województwo lubuskie),
- Stary Sącz (województwo małopolskie),
- Baranów Sandomierski (województwo podkarpackie),
- Zalewo (województwo warmińsko-mazurskie),
- Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie)
- Mielno (województwo zachodniopomorskie).
Zaplanowano również zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (województwo lubelskie).
Natomiast według założenia od 1 stycznia 2028 r. zmiany granic gmin obejmą również miasto Żory i gminę Suszec (województwo śląskie) oraz gminę Kalisz Pomorski i gminę Ińsko (województwo zachodniopomorskie).
Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów.