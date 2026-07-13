Te wsie mogą zostać miastami. Dwanaście miejscowości. Najwięcej w tym regionie

Mapa Polski nieco zmieni się od stycznia 2027 roku – dwanaście wsi może zostać miastami, tak wynika z projektu, który został opublikowany przez MSWiA. Najwięcej zmian czeka województwo podkarpackie – zmiany dotyczą czterech miejscowości:

Czudec,

Gorzyce,

Wielopole Skrzyńskie,

Żołynia.

Z kolei w województwie podlaskim dotyczy to trzech wsi:

Bakałarzewo,

Filipów,

Mielnik.

Dwa w województwie wielkopolskim:

Kazimierz Biskupi

oraz Kobyla Góra.

Zmiany dotyczą też miejscowości Choceń (województwo kujawsko-pomorskie), Milejów (województwo lubelskie) i Rzekuń ( województwo mazowieckie).

Przesunięte granice gmin od 2027 roku

To jednak nie wszystko, bo uwzględniono również korektę granic gmin:

między gminą Dobrcz a gminą Koronowo ( województwo kujawsko-pomorskie),

między gminą Lniano a gminą Drzycim (województwo kujawsko-pomorskie),

między gminą Firlej a gminą Michów (województwo lubelskie),

między gminą Szprotawa a gminą Małomice (województwo lubuskie),

między gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz ( województwo małopolskie),

między miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny ( województwo śląskie),

między gminą Mielno a gminą Sianów ( województwo zachodniopomorskie).

Zmiany dotyczą również granic siedmiu miast:

Strzelno ( województwo kujawsko-pomorskie),

Strzelce Krajeńskie (województwo lubuskie),

Stary Sącz (województwo małopolskie),

Baranów Sandomierski (województwo podkarpackie),

Zalewo (województwo warmińsko-mazurskie),

Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie)

Mielno (województwo zachodniopomorskie).

Zaplanowano również zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (województwo lubelskie).

Natomiast według założenia od 1 stycznia 2028 r. zmiany granic gmin obejmą również miasto Żory i gminę Suszec (województwo śląskie) oraz gminę Kalisz Pomorski i gminę Ińsko (województwo zachodniopomorskie).

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów.