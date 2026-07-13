Te wsie mogą zostać miastami. Dwanaście miejscowości. Najwięcej w tym regionie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-13 9:45

Od 2027 roku dwanaście wsi może zostać miastami. Najwięcej w województwie podkarpackim, tam cztery wsie mogą uzyskać status miasta. Jak wynika z założeń projektu MSWiA, zmienią się również granice niektórych miast i gmin. Poniżej znajdziecie listę miejscowości, które uzyskają status miasta.

Budynek Zespołu Szkół w Czudcu na Podkarpaciu. O nowych miastach na mapie Polski przeczytasz na SE.
Autor: Wikipedia/Henryk Bielamowicz - Praca własna/CC/ CC BY-SA 4.0

Mapa Polski nieco zmieni się od stycznia 2027 roku – dwanaście wsi może zostać miastami, tak wynika z projektu, który został opublikowany przez MSWiA. Najwięcej zmian czeka województwo podkarpackie – zmiany dotyczą czterech miejscowości:

  • Czudec,
  • Gorzyce,
  • Wielopole Skrzyńskie,
  • Żołynia.

Z kolei w województwie podlaskim dotyczy to trzech wsi:

  • Bakałarzewo,
  • Filipów,
  • Mielnik.

Dwa w województwie wielkopolskim:

  • Kazimierz Biskupi
  • oraz Kobyla Góra.

Zmiany dotyczą też miejscowości Choceń (województwo kujawsko-pomorskie), Milejów (województwo lubelskie) i Rzekuń ( województwo mazowieckie).

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Przesunięte granice gmin od 2027 roku

To jednak nie wszystko, bo uwzględniono również korektę granic gmin:

  • między gminą Dobrcz a gminą Koronowo ( województwo kujawsko-pomorskie),
  • między gminą Lniano a gminą Drzycim (województwo kujawsko-pomorskie),
  • między gminą Firlej a gminą Michów (województwo lubelskie),
  • między gminą Szprotawa a gminą Małomice (województwo lubuskie),
  • między gminą Stary Sącz a miastem Nowy Sącz ( województwo małopolskie),
  • między miastem Rybnik a gminą Czerwionka-Leszczyny ( województwo śląskie),
  • między gminą Mielno a gminą Sianów ( województwo zachodniopomorskie).

Zmiany dotyczą również granic siedmiu miast:

  • Strzelno ( województwo kujawsko-pomorskie),
  • Strzelce Krajeńskie (województwo lubuskie),
  • Stary Sącz (województwo małopolskie),
  • Baranów Sandomierski (województwo podkarpackie),
  • Zalewo (województwo warmińsko-mazurskie),
  • Biskupiec (województwo warmińsko-mazurskie)
  • Mielno (województwo zachodniopomorskie).

Zaplanowano również zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (województwo lubelskie).

Natomiast według założenia od 1 stycznia 2028 r. zmiany granic gmin obejmą również miasto Żory i gminę Suszec (województwo śląskie) oraz gminę Kalisz Pomorski i gminę Ińsko (województwo zachodniopomorskie).

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów.

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