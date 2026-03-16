Jeziora w woj. śląskim to nie tylko przemysł. Zachwycają turystów

Dla wielu osób województwo śląskie to synonim kopalni węgla, wielkich hut i ciężkiego przemysłu. Okazuje się jednak, że tutejszy krajobraz potrafi mocno zaskoczyć. Południe regionu obfituje w imponujące zalewy i jeziora, będące magnesem dla wędkarzy, pasjonatów sportów wodnych i wszystkich szukających relaksu na łonie natury.

Spora część tych zbiorników to stosunkowo nowe twory. Powstały za sprawą ludzi, nierzadko w wyrobiskach po wydobyciu piasku podsadzkowego. Z biegiem lat potężne dziury w ziemi wypełniły się wodą, stając się chętnie odwiedzanymi ośrodkami rekreacyjnymi, idealnymi na rodzinny wypoczynek.

Wśród najsłynniejszych śląskich wód warto wymienić dąbrowską Pogorię, czyli cztery połączone zbiorniki o powierzchni blisko 800 hektarów. Tłumy przyciągają też tyszowskie Jezioro Paprocańskie oraz urokliwy Zalew Sosina w Jaworznie. Do tego grona zalicza się również Jezioro Łąckie koło Pszczyny i słynące z ciepłej wody Jezioro Rybnickie.

Miano największego akwenu w regionie należy do Jeziora Goczałkowickiego, zwanego często „śląskim morzem”. Zbudowany w 1956 roku na Wiśle potężny zbiornik zaporowy w Goczałkowicach-Zdroju rozciąga się na około 3200 hektarach. Jego rola jest kluczowa – to nie tylko teren rekreacyjny, ale przede wszystkim główne źródło wody pitnej dla znacznej części Górnego Śląska.

Jezioro Żywieckie to najpiękniejsze jezioro w woj. śląskim

Województwo śląskie obfituje w duże zbiorniki, ale według oceny sztucznej inteligencji to Jezioro Żywieckie zasługuje na tytuł najpiękniejszego. Ten urokliwy zbiornik retencyjny utworzono na rzece Sole, nieopodal Żywca, dokładnie w miejscu, gdzie Kotlina Żywiecka spotyka się z Beskidem Małym.

Powstanie zapory i narodziny jeziora w 1966 roku całkowicie odmieniły oblicze tej okolicy. Zanim woda wypełniła dolinę, znajdowały się tam wsie. Pod powierzchnią zniknęły części takich miejscowości jak Zarzecze, Tresna, Zadziele i Stary Żywiec. Trudno uwierzyć, że pod dzisiejszą taflą wody tętniło życie – stały domy, ciągnęły się drogi i pola uprawne.

Zbiornik robi wrażenie swoimi rozmiarami. W najdłuższym miejscu mierzy około 6,6 kilometra, a jego brzegi rozciągają się na prawie 34 kilometry. W najgłębszych punktach dno znajduje się niemal 27 metrów pod wodą. Dodatkowo przy zaporze funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 21 MW.

Zobaczcie najpiękniejsze jezioro na zdjęciach:

8

Jezioro Żywieckie skrywa wiele nieznanych historii

Zbiornik ten odgrywa wiele ról – zabezpiecza przed powodzią, kontroluje poziom wód wpadających do Wisły, generuje prąd, a przy tym stanowi kluczową atrakcję turystyczną Beskidów. W sezonie letnim roi się tu od kajakarzy, żeglarzy i spacerowiczów przemierzających nadbrzeżne szlaki.

Każdego roku w sierpniu rozgrywane są tu regaty ku pamięci Adama Banaszka. Niestety, historia jeziora kryje również dramatyczne momenty. W 1978 roku, w okolicach Wilczego Jaru, dwa autobusy wiozące górników do kopalni Brzeszcze runęły do wody. W tamtej tragedii śmierć poniosło 30 osób.

Obecnie Jezioro Żywieckie kusi przede wszystkim fenomenalnymi krajobrazami. Górskie otoczenie i rozległe widoki na Beskidy sprawiają, że to jedno z najbardziej urzekających miejsc w woj. śląskim. To doskonały cel na wiosenne spacery, wyprawy rowerowe czy relaksujący weekend nad brzegiem wody.