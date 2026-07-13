W sercu Beskidów ruszył górski rollercoaster

Osoby poszukujące mocnych wrażeń zyskały kolejny pretekst do wyjazdu w Beskidy. Na zboczach Hali Skrzyczeńskiej w kompleksie Szczyrk Mountain Resort ruszyła Salamandra Alpine Coaster, czyli innowacyjna zjeżdżalnia grawitacyjna zapewniająca przejazdy pełne spadków, spiral oraz ostrych zakrętów.

Oficjalny start atrakcji miał miejsce 11 lipca podczas specjalnej imprezy inauguracyjnej. Wydarzenie uświetniły występy góralskiej kapeli, liczne koncerty, a także gry i animacje przygotowane dla najmłodszych. Od tamtego dnia kolejka jest udostępniona dla turystów bez przerwy – funkcjonuje zarówno w trakcie wakacji, jak i przez resztę roku kalendarzowego.

Salamandra Alpine Coaster to zaawansowany tor grawitacyjny stworzony przez firmę Wiegand, będącą globalnym pionierem w produkcji takich konstrukcji. Całkowita długość trasy wynosi dokładnie 1071 metrów. Odcinek zjazdowy mierzy 747 metrów, podczas gdy reszta toru służy do wyciągania wagoników na szczyt.

W trakcie emocjonującej jazdy pasażerowie muszą zmierzyć się z licznymi wirażami i szybkimi obniżeniami terenu. Dodatkowym urozmaiceniem są dwie widowiskowe wieże mierzące odpowiednio 12 i 15 metrów wysokości. Maksymalna prędkość osiągana na torze to 40 km/h, natomiast deniwelacja między punktem startowym a końcowym wynosi aż 112 metrów.

Konstruktorzy zadbali o to, by atrakcja była odpowiednia nie tylko dla łowców adrenaliny, ale też dla całych rodzin. Z samodzielnego przejazdu mogą korzystać pasażerowie mający minimum 8 lat i 135 cm wzrostu. Z kolei dzieci w wieku od 3 do 7 lat muszą zjeżdżać pod opieką osoby pełnoletniej.

Podwójne wagoniki wyposażono w personalizowane pasy bezpieczeństwa posiadające system automatycznego blokowania. Nad bezpieczeństwem czuwa także nowoczesny mechanizm sterujący, który zachowuje odpowiedni dystans pomiędzy poszczególnymi sankami, eliminując ryzyko zderzenia na trasie.

Ile kosztuje przejazd Salamandra Alpine Coaster w Szczyrku?

Turyści zainteresowani wyłącznie zjazdami na nowym torze grawitacyjnym muszą przygotować się na następujące opłaty:

32 zł za jeden przejazd,

85 zł za trzy przejazdy,

129 zł za pięć przejazdów.

W ofercie znajdują się także specjalne pakiety łączące wjazd gondolami na górę z jednym przejazdem na Salamandra Alpine Coaster. W zależności od wybranej opcji, najtańsze bilety dla dorosłych można kupić przez internet już od 74 zł.

Tak prezentuje się nowy rollercoaster:

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Nowy magnes dla turystów w Beskidach

Szczyrk od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych górskich destynacji w Polsce. Uruchomienie nowej zjeżdżalni grawitacyjnej ma stanowić dodatkowy atut w letnim portfolio miejscowości, przyciągając nie tylko pasjonatów tradycyjnego wędrowania, ale i miłośników dynamicznej rozrywki.

Dzięki połączeniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych z malowniczymi pejzażami Beskidów, Salamandra Alpine Coaster jest już dziś wymieniana w gronie najbardziej fascynujących nowości turystycznych w południowej Polsce w obecnym sezonie.