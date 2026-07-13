Kebab z Radzionkowa słynny na całą Polskę. Powstanie nowy punkt

KeBila, jeden z najgłośniejszych lokali gastronomicznych na Śląsku ostatnich miesięcy, szykuje dużą zmianę. W mediach społecznościowych właściciele 12 lipca poinformowali o otwarciu drugiego punktu. Nowy lokal powstanie na terenie Parku Handlowego Cydr w Radzionkowie.

– MAMY TO! POWSTAJE KEBILA VOL. 2. To będzie piękne, duże miejsce stworzone dla Was! Więcej przestrzeni, więcej komfortu, więcej możliwości. To zdecydowany krok, żeby odciążyć nasz obecny punkt, do którego mamy ogromny sentyment – napisali w mediach społecznościowych właściciele.

Jak podkreślają, obecny lokal nadal będzie działał bez zmian. Jednocześnie trwają prace nad wypracowaniem najlepszego rozwiązania na przyszłość. Otwarcie nowej KeBili planowane jest na październik lub listopad 2026 roku.

Kolejki po wizycie Książula

Decyzja o rozbudowie nie jest przypadkowa. Wszystko zaczęło się w kwietniu 2026 roku, kiedy Radzionków odwiedził jeden z najpopularniejszych twórców kulinarnych w Polsce – Książulo. Influencer przyjechał spróbować nowości w menu – berlińskiego Gemüse Kebaba, nad którym właściciele pracowali przez wiele miesięcy.

Już pierwsze kęsy nie pozostawiały wątpliwości. Książulo był zachwycony smakiem i zdecydował się przyznać lokalu swoje najbardziej prestiżowe wyróżnienie – charakterystyczną naklejkę „MUALA”. To odznaczenie trafia tylko do miejsc, które według influencera serwują jedzenie na wyjątkowo wysokim poziomie.

„Dla takich reakcji jak ta na końcu warto kręcić te filmy. Wiem, że miałem już nie dawać MUALA kebabom, ale tutaj… Zresztą, sami zrozumiecie, gdy tylko spróbujecie tego gemuse. Gratulacje dla całej załogi Kebila! - napisał 13 kwietnia Książulo.

Po publikacji filmu i wpisu w mediach społecznościowych KeBila przeżyła prawdziwe oblężenie. Przed lokalem zaczęły ustawiać się długie kolejki klientów z całego Śląska i innych regionów Polski. Właściciele przyznawali, że jednego dnia sprzedali około 1300 bułek do Gemüse Kebaba i blisko 200 kilogramów wołowiny. Mimo ogromnego zainteresowania czas oczekiwania na zamówienie udawało się utrzymać na poziomie od kilkunastu do około 30 minut.

Tak przebiegała wizyta Książula w Radzionkowie:

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KeBila stawia na większą przestrzeń

Nowy lokal ma być odpowiedzią na ogromne zainteresowanie klientów. Większa powierzchnia oznacza nie tylko więcej miejsc dla gości, ale także sprawniejszą obsługę i większe możliwości rozwoju.

Wszystko wskazuje na to, że gastronomiczny fenomen z Radzionkowa dopiero się rozpędza. Po internetowym sukcesie i wyróżnieniu "MUALA" KeBila stała się obowiązkowym punktem na kulinarnej mapie Śląska. Otwarcie drugiego lokalu ma pozwolić obsłużyć rosnącą liczbę gości, którzy od miesięcy przyjeżdżają tu specjalnie po kebaba, który zachwycił Książula.