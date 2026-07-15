Rajd ulicami Jaworzna. 27-latek staranował radiowóz i uderzył w drzewo. Był kompletnie pijany

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-15 7:40

Policyjny pościg za pijanym kierowcą w Jaworznie zakończył się kolizją i zatrzymaniem 27-latka. Mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. W samochodzie znajdowała się również młoda pasażerka.

Policjant prowadzi skutego pijanego kierowcę korytarzem komisariatu. O pościgu w Jaworznie przeczytasz na SE.
Autor: KMP Jaworzno/ Materiały prasowe

Poszukiwany 27-latek z Jaworzna uciekał przed policją

Sytuacja miała miejsce w miniony czwartek w godzinach wieczornych na ulicy Równoległej w Jaworznie. Patrol policji podjął próbę zatrzymania kierującego oplem, ponieważ jego wygląd pasował do rysopisu poszukiwanego przestępcy. Pomimo uruchomienia policyjnych sygnałów, 27-letni mężczyzna zignorował wezwanie do zatrzymania i zaczął uciekać ulicami śląskiego miasta.

Policyjny pościg znalazł swój finał na nieutwardzonej drodze. Uciekinier nie zapanował nad prowadzonym samochodem, co doprowadziło do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem, a w konsekwencji do uderzenia w przydrożne drzewo. Mundurowi natychmiast wyciągnęli mężczyznę z auta i go obezwładnili. Okazało się, że w pojeździe przebywała także 20-letnia pasażerka.

Funkcjonariusze przebadali zatrzymanego na zawartość alkoholu, a wynik wskazał ponad dwa promile. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 27-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, mając do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu w warunkach recydywy. Ponadto ciążą na nim prawomocne orzeczenia o dożywotnim zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów.

Sprawca zdarzenia otrzymał zarzuty dotyczące jazdy po użyciu alkoholu, ucieczki przed policją oraz złamania sądowych zakazów. Podejrzany nie kwestionował swojej winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Tłumaczył policjantom, że powodem jego ucieczki był strach przed konsekwencjami jazdy w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, po odsiadce wcześniej zasądzonego wyroku, mężczyzna spędzi za kratkami kolejne dziewięć miesięcy. Dodatkowo sąd nałożył na niego obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych tytułem świadczenia pieniężnego.

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Policja w Jaworznie apeluje o rozwagę na drodze

Mundurowi przypominają, że siadanie za kółkiem w stanie nietrzeźwości, łamanie orzeczonych zakazów oraz próby ucieczki przed funkcjonariuszami to skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które mogą doprowadzić do tragedii na drodze.

Apelujemy o odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego uczestnika ruchu - apeluje policja.

Ulewa przeszła przez Jaworzno:

Nawałnica przeszła przez woj. śląskie
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