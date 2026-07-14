Tragedia w Czernichowie. Betoniarka przewróciła się na rowerzystkę

Do jednego z najbardziej tragicznych wypadków drogowych ostatnich miesięcy doszło w godzinach popołudniowych w Czernichowie (powiat żywiecki). Na drodze wojewódzkiej nr 948 zderzyły się samochód ciężarowy typu betoniarka, samochód dostawczy oraz dwójka rowerzystów. Bilans jest dramatyczny – dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a jedna została ranna.

Ze wstępnych, nieoficjalnych ustaleń wynika, że 14 lipca po godzinie 14:00 betoniarka podczas pokonywania zakrętu przewróciła się na bok. W tym samym czasie z przeciwnego kierunku nadjeżdżała 31-letnia rowerzystka. Kilkunastotonowy pojazd runął wprost na kobietę, nie pozostawiając jej żadnych szans na przeżycie.

To jednak nie był koniec dramatu. Chwilę później w leżącą na jezdni ciężarówkę uderzył samochód dostawczy jadący z naprzeciwka. Siła zderzenia była ogromna. Kierowca busa nie miał praktycznie żadnej możliwości uniknięcia przeszkody.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy podjęli reanimację 31-letniej rowerzystki, jednak jej życia nie udało się uratować.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Akcja strażaków nie przyniosła skutku

Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego wydobyli także zakleszczonego w kabinie kierowcę betoniarki. Mimo długiej akcji ratunkowej również on zmarł.

– W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła rowerzystka oraz kierujący samochodem ciężarowym. Drugi z rowerzystów został przetransportowany do szpitala - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Kierowca samochodu dostawczego został przetransportowany do szpitala. Jak przekazują służby, jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczają ślady, które pozwolą ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny tego tragicznego wypadku. Droga wojewódzka nr 948 była całkowicie zablokowana, a kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów.