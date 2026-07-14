Potężna nawałnica przeszła przez woj. śląskie

Gwałtowna nawałnica z intensywnymi opadami deszczu i burzami przeszła we wtorek, 14 lipca nad Zagłębiem Dąbrowskim, powodując liczne podtopienia, powalone drzewa oraz utrudnienia w ruchu drogowym. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Jaworznie, gdzie ulewa sparaliżowała część miasta.

Jak przekazała Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, do godziny 16:00 strażacy w województwie śląskim odnotowali łącznie około 50 zgłoszeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Najwięcej interwencji odnotowano w Jaworznie, gdzie straż pożarna wyjeżdżała do zdarzeń co najmniej 20 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, posesji, piwnic, domów i ogrodów, a także powalonych drzew oraz zerwanych linii energetycznych.

Skutki ulewy szczególnie mocno odczuli kierowcy. Po intensywnych opadach nieprzejezdna była droga krajowa nr 79 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 11 Listopada. Policja wyznaczyła objazd ulicą Kolejową. Jak poinformowała policja w aktualizacji z godz. 15:25, droga została już odblokowana i ruch został przywrócony.

Równie intensywne działania prowadzili strażacy w Sosnowcu, gdzie do godziny 16 odnotowano co najmniej 15 interwencji. Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych ulic i zabezpieczali miejsca stwarzające zagrożenie po przejściu burzy.

Niebezpieczna sytuacja wystąpiła również w Sławkowie. Ze względów bezpieczeństwa strażacy zdecydowali o ewakuacji obozu harcerskiego, z którego bezpiecznie wyprowadzono 34 osoby. Decyzję podjęto w związku z intensywnymi opadami oraz zagrożeniem związanym z burzami.

Policja apeluje o ostrożność

W związku z gwałtownym załamaniem pogody policja zwróciła się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.

– W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Intensywne opady deszczu, lokalne podtopienia oraz gwałtowne zjawiska pogodowe mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo na drogach. Dostosujcie prędkość do panujących warunków, zachowajcie bezpieczny odstęp od innych pojazdów i zwracajcie szczególną uwagę na miejsca, gdzie może gromadzić się woda. Pamiętajcie, że chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji – przekazali funkcjonariusze.

Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec niebezpiecznej pogody. Dla województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i możliwością wystąpienia gradu. Prognozowane są opady deszczu sięgające miejscami nawet 55 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Służby apelują do mieszkańców o unikanie parkowania pod drzewami, ograniczenie podróży podczas przechodzenia burz oraz śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń wydawanych przez służby ratunkowe. Strażacy podkreślają, że liczba interwencji może jeszcze wzrosnąć, ponieważ zgłoszenia od mieszkańców wciąż napływają.