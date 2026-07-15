Udusił Olę gołymi rękami i nagi uciekł. Zwyrodnialca spłoszyli sąsiedzi

- W Jędrzejowie 19-letni Mateusz S. brutalnie napadł, udusił i próbował zgwałcić 29-letnią Aleksandrę B.
- Sprawca śledził ofiarę ze sklepu. Jego czyn przerwali sąsiedzi, którzy zaalarmowali policję, jednak życia kobiety nie udało się uratować (przyczyną zgonu było uduszenie).
- Mateusz S. został zatrzymany po 4 godzinach i usłyszał zarzuty zabójstwa oraz próby gwałtu, do których się nie przyznaje.
- Pogrzeb Aleksandry B. odbędzie się w czwartek 16 lipca.
Tragedia w Jędrzejowie. Kobieta brutalnie napadnięta, Mateusz S. wypatrzył ją w sklepie
Nie tak miał skończyć się zwykły spacer! Późnym wieczorem w czwartek 9 lipca, na spokojnym osiedlu Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) doszło do makabrycznego zdarzenia. Według ustaleń policji 19–letni Mateusz S. w popularnym dyskoncie spożywczym, otwartym niemal do północy, wypatrzył drobną blondynkę, która robiła zakupy. Jeszcze w sklepie za nią chodził, a potem śledził, gdy dziewczyna ruszyła do domu ul. Jasionka.
By znaleźć się w domu miała do przejścia zaledwie kilka ulic. Nie widziała, że śledzi ją zwyrodnialec, w którego głowie zrodził się chory pomysł. Ulica Jasionka, którą szła Ola, to oświetlana osiedlowa droga z gęstą jednorodzinną zabudową. Jedna z parcel jest porośnięta wysoką trawą i krzakami. To właśnie tam Mateusz S. zaciągnął bezbronną dziewczynę i próbował zgwałcić.
Sąsiedzi spłoszyli nagiego zwyrodnialca, ale życia ofiary nie udało się uratować
Obrzydliwy czyn przerwali mu sąsiedzi z pobliskiego domu. – Nasz pies zaczął szczekać. Wyszliśmy na balkon i dostrzegliśmy na działce obok coś dziwnego. Było ciemno, wśród wysokiej trawy prawie nic nie było widać. Dostrzegliśmy ludzką nogę – powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem". Oświetlając teren latarką dostrzegli, że to rozebrany od pasa w dół mężczyzna leży na kobiecie, która także była rozebrana. Zrozumieli, że są świadkami gwałtu. Zaczęli krzyczeć i wezwali policję. Dzięki temu spłoszyli okrutnego gwałciciela. Niestety wcześniej, jak podejrzewali śledczy, Mateusz S. udusił Olę. We wtorek odbyła się sekcja zwłok 29–latki.
– Znamy wstępne wyniki, które pokrywają się z naszymi wstępnymi ustaleniami. Biegły wskazał uduszenie jako przyczynę zgonu. Ujawniono na ciele kobiety także inne obrażenia, których interpretacja nastąpi w protokole posekcyjnym – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Mateusz S. (19 l.) po dokonaniu zbrodni, półnagi i spłoszony przez mieszkańców sąsiedniego domu, uciekł. Został zatrzymany po 4 godzinach, już kompletnie ubrany. Usłyszał zarzut zabójstwa i próby gwałtu. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.