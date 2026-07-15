Udusił Olę gołymi rękami i nagi uciekł. Zwyrodnialca spłoszyli sąsiedzi

W Jędrzejowie 19-letni Mateusz S. brutalnie napadł, udusił i próbował zgwałcić 29-letnią Aleksandrę B.

Sprawca śledził ofiarę ze sklepu. Jego czyn przerwali sąsiedzi, którzy zaalarmowali policję, jednak życia kobiety nie udało się uratować (przyczyną zgonu było uduszenie).

Mateusz S. został zatrzymany po 4 godzinach i usłyszał zarzuty zabójstwa oraz próby gwałtu, do których się nie przyznaje.

Pogrzeb Aleksandry B. odbędzie się w czwartek 16 lipca.

Tragedia w Jędrzejowie. Kobieta brutalnie napadnięta, Mateusz S. wypatrzył ją w sklepie

Nie tak miał skończyć się zwykły spacer! Późnym wieczorem w czwartek 9 lipca, na spokojnym osiedlu Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) doszło do makabrycznego zdarzenia. Według ustaleń policji 19–letni Mateusz S. w popularnym dyskoncie spożywczym, otwartym niemal do północy, wypatrzył drobną blondynkę, która robiła zakupy. Jeszcze w sklepie za nią chodził, a potem śledził, gdy dziewczyna ruszyła do domu ul. Jasionka.

By znaleźć się w domu miała do przejścia zaledwie kilka ulic. Nie widziała, że śledzi ją zwyrodnialec, w którego głowie zrodził się chory pomysł. Ulica Jasionka, którą szła Ola, to oświetlana osiedlowa droga z gęstą jednorodzinną zabudową. Jedna z parcel jest porośnięta wysoką trawą i krzakami. To właśnie tam Mateusz S. zaciągnął bezbronną dziewczynę i próbował zgwałcić.

Sąsiedzi spłoszyli nagiego zwyrodnialca, ale życia ofiary nie udało się uratować

Obrzydliwy czyn przerwali mu sąsiedzi z pobliskiego domu. – Nasz pies zaczął szczekać. Wyszliśmy na balkon i dostrzegliśmy na działce obok coś dziwnego. Było ciemno, wśród wysokiej trawy prawie nic nie było widać. Dostrzegliśmy ludzką nogę – powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem". Oświetlając teren latarką dostrzegli, że to rozebrany od pasa w dół mężczyzna leży na kobiecie, która także była rozebrana. Zrozumieli, że są świadkami gwałtu. Zaczęli krzyczeć i wezwali policję. Dzięki temu spłoszyli okrutnego gwałciciela. Niestety wcześniej, jak podejrzewali śledczy, Mateusz S. udusił Olę. We wtorek odbyła się sekcja zwłok 29–latki.

– Znamy wstępne wyniki, które pokrywają się z naszymi wstępnymi ustaleniami. Biegły wskazał uduszenie jako przyczynę zgonu. Ujawniono na ciele kobiety także inne obrażenia, których interpretacja nastąpi w protokole posekcyjnym – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Mateusz S. (19 l.) po dokonaniu zbrodni, półnagi i spłoszony przez mieszkańców sąsiedniego domu, uciekł. Został zatrzymany po 4 godzinach, już kompletnie ubrany. Usłyszał zarzut zabójstwa i próby gwałtu. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

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Zamordował 29- latkę w Jędrzejowie