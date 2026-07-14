Tyle wierni wrzucają na tacę w kościołach. Księża ujawniają konkretne kwoty po niedzielnych mszach

To, ile pieniędzy wierni zostawiają na tacy podczas niedzielnych mszy, od lat interesuje zarówno parafian, jak i osoby spoza kościoła. Trudno jednak wskazać jedną, uniwersalną kwotę, ponieważ wpływy zależą m.in. od wielkości parafii, liczby uczestników nabożeństw oraz lokalnych uwarunkowań. Tam, gdzie duchowni publikują finansowe podsumowania, można zobaczyć, jak bardzo różnią się zebrane sumy oraz na co przeznaczane są środki pochodzące z ofiar wiernych.

Zbiórki w polskich parafiach. Gdzie na tacę trafia ponad 12 tysięcy złotych?

Dziennikarze serwisu Fakt przeanalizowali sprawozdania finansowe udostępniane przez poszczególne ośrodki duszpasterskie z rozmaitych zakątków naszego kraju, weryfikując realne przychody z niedzielnych nabożeństw. Wyniki tego zestawienia dobitnie udowadniają, że dysproporcje między konkretnymi regionami są wręcz gigantyczne.

Dla przykładu, skromna wspólnota pw. św. Magdaleny w Grabkowie zgromadziła podczas jednej niedzieli zaledwie 970 złotych. Zdecydowanie inaczej prezentują się budżety rozbudowanych ośrodków miejskich, gdzie kielecka parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zadeklarowała przychód na poziomie 12 450 złotych z tacy gospodarczej. Podobnymi wynikami może pochwalić się toruński kościół pw. św. Michała Archanioła i bł. Bogusława Markiewicza, który na zaplanowane działania inwestycyjne zebrał od wiernych ponad 10 tysięcy złotych.

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Liczba wiernych i zamożność regionu. Co kształtuje niedzielne wpływy w kościołach?

Trzeba mieć na uwadze, że ostateczny bilans niedzielnej zbiórki jest bezpośrednio powiązany z wieloma uwarunkowaniami lokalnymi. Wśród kluczowych aspektów wymienia się:

liczbę osób uczestniczących w mszach,

wielkość miejscowości,

zamożność mieszkańców,

okres w roku (np. święta, uroczystości komunijne czy odpusty),

specjalne zbiórki na konkretne cele.

Na co księża przeznaczają pieniądze zebrane z tacy?

Pieniądze z tacy nie są prywatnym dochodem proboszcza. Środki trafiają przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie parafii oraz utrzymanie kościoła. Z zebranych pieniędzy opłacane są m.in.:

faktury za energię elektryczną, ogrzewanie budynku, zużycie wody i gazu,

obowiązkowe świadczenia podatkowe i urzędowe,

zaopatrzenie w dekoracje kwiatowe i niezbędną chemię gospodarczą,

kosztowne naprawy budowlane oraz regularne prace konserwatorskie,

wypłaty dla cywilnego personelu, obejmującego m.in. organistę i kościelnego,

wsparcie seminariów, misji lub innych inicjatyw kościelnych.