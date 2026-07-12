Groźny wypadek na DK74. Hyundai dachował, w szpitalu dwoje dzieci

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-12 17:23

Niedzielne popołudnie na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Skorzeszyce zakończyło się bardzo groźnym zdarzeniem. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów, z których jeden przewrócił się na dach. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trasa w pobliżu gminy Górno jest częściowo zablokowana.

Rozbity samochód marki Hyundai leży na dachu przy pniu drzewa obok drogi. O wypadku w Skorzeszycach przeczytasz na SE.
Autor: KMP Kielce / Materiały prasowe Groźny wypadek w Skorzeszycach na DK74. Hyundai dachował, troje rannych w tym dzieci

Do groźnego wypadku drogowego doszło na trasie w stronę Kielc. Kolizja samochodów sprawiła, że droga została natychmiast zablokowana, a w tym momencie funkcjonariusze kierują ruchem w sposób wahadłowy.

Wypadek na DK74 w Skorzeszycach: niebezpieczne manewry

Początkowe ustalenia funkcjonariuszy policji wskazują, że do zdarzenia doszło w wyniku nieudanej próby wyprzedzania kilku aut na drodze. Szczegóły całego wypadku relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas:

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Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 52-letnia kierująca Oplem rozpoczęła manewr wyprzedzania kolumny pojazdów. Gdy znajdowała się już w trakcie wykonywania tego manewru, 41-letni kierujący Hyundaiem również zaczął wyprzedzać. Wówczas doszło do zderzenia obu aut

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Siła, z jaką zderzyły się samochody, wyrzuciła auto marki Hyundai z toru jazdy, w wyniku czego uderzyło ono w Mitsubishi prowadzone przez 23-letniego kierowcę. Finał był taki, że Hyundai przewrócił się na dach, a całe zdarzenie wyglądało wyjątkowo dramatycznie.

Kierowca z dziećmi w szpitalu. Badanie alkomatem

Niestety wypadek pociągnął za sobą ofiary, a do pobliskiej lecznicy pogotowie zabrało pasażerów oraz prowadzącego Hyundaia: 41-letniego mężczyznę i dwoje najmłodszych w wieku 7 i 12 lat. Pozytywną informacją jest jednak to, że badanie alkomatem na miejscu potwierdziło, że wszystkie osoby kierujące pojazdami były w pełni trzeźwe.

DK74 Kielce-Opatów z wahadłem po wypadku

Osoby jadące drogą krajową nr 74 muszą liczyć się z utrudnieniami. Bezpośrednio po kolizji odcinek w Skorzeszycach był całkowicie zablokowany dla ruchu. Teraz na miejscu pracują policjanci i inne służby, które badają przyczyny zderzenia, a przejazd w tym miejscu odbywa się ruchem wahadłowym. Służby przypominają kierowcom o ostrożności, zwłaszcza przy manewrach wyprzedzania w weekendowym tłoku na drogach.

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