W czwartek, 9 lipca, około godziny 23:00 w Jędrzejowie znaleziono ciało 29-letniej kobiety na miejskich nieużytkach. Lekarz stwierdził zgon, a charakter obrażeń wskazywał na brutalne zabójstwo.

W nocnej obławie, w której wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy policji, szybko namierzono i zatrzymano podejrzanego. Akcję wspierały psy tropiące oraz drony.

Jeszcze tej samej nocy, około godziny 3:00, policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o związek z zabójstwem. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury, a zatrzymanemu grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

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Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 lipca, około godziny 23.00. Służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnej, zakrwawionej kobiecie leżącej na jednym z terenów zielonych w Jędrzejowie. Policjanci, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu, natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili działania przejęli ratownicy medyczni, jednak mimo długiej walki o życie kobiety nie udało się jej uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Jak podaje Radio Eska, obrażenia, których doznała 29-latka, od początku wskazywały, że jej śmierć nastąpiła w wyniku działania osób trzecich. W związku z tym komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla całej jednostki. Do działań skierowano również wsparcie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w tym funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji.

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Poszukiwania podejrzanego prowadzono z wykorzystaniem znacznych sił i środków. Oprócz blisko 200 policjantów w akcji uczestniczyły psy tropiące oraz drony, które pomagały sprawdzać trudno dostępne tereny. Działania objęły zarówno obszar miasta, jak i drogi wyjazdowe.

Akcja zakończyła się sukcesem jeszcze przed świtem. Około godziny 3.00 policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z zabójstwem.

– Policjanci jeszcze tej samej nocy, około godziny 3, zatrzymali 19-letniego mężczyznę, podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem – przekazał Esce komisarz Damian Janus z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Po zatrzymaniu podejrzanego śledczy kontynuowali czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Pod nadzorem prokuratury zabezpieczano ślady, gromadzono materiał dowodowy, przesłuchiwano świadków oraz analizowano zapisy monitoringu. Celem prowadzonego śledztwa jest odtworzenie przebiegu wydarzeń oraz ustalenie motywu działania sprawcy.

Jeśli podejrzenia śledczych się potwierdzą, zatrzymanemu 19-latkowi może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności. Okoliczności tragedii są obecnie szczegółowo wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania.

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