Pogoda dla Kielc na weekend 10-12 lipca

Mieszkańcy Kielc w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę aury. Prognoza na weekend 10-12 lipca pokazuje, że choć początek będzie pochmurny i deszczowy, to z każdą dobą warunki będą się stopniowo poprawiać. Trend jest jednoznaczny: z dnia na dzień będzie cieplej i coraz mniej deszczu. Najlepsze warunki do aktywności na zewnątrz pojawią się dopiero w niedzielę, która okaże się najprzyjemniejszym dniem na odpoczynek.

Piątek z największą porcją deszczu

Weekend rozpocznie się w Kielcach pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu, które mogą pokrzyżować plany na popołudnie. W piątek niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a prognozowana suma opadów jest najwyższa w całym weekendowym okresie. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza, co przy deszczowej aurze może dać odczucie chłodu. Noc przyniesie ochłodzenie do 12 stopni. Towarzyszyć nam będzie łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie niewielką poprawę

Drugi dzień weekendu przyniesie niewielką, ale odczuwalną poprawę pogody. W sobotę w Kielcach wciąż mogą występować słabe opady deszczu, jednak będą one znacznie mniej intensywne niż w piątek, co da szansę na chwile bez parasola. Temperatura zacznie powoli rosnąć – w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą już około 20 stopni Celsjusza. Noc będzie podobnie chłodna jak poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość blisko 4 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Zwieńczeniem weekendu w Kielcach będzie zdecydowanie najprzyjemniejsza aura. Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień, z temperaturą w ciągu dnia sięgającą nawet 22 stopni. To zauważalna różnica w porównaniu do początku weekendu. Choć na niebie wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, to opady deszczu będą już tylko symboliczne i nie powinny zakłócać planów na spędzenie czasu na zewnątrz. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 13 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Kielcach będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy i chłodniejszy piątek to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie czy muzeum albo spędzić czas w przytulnej kawiarni. Sobota, z mniejszymi i przelotnymi opadami, pozwoli już na krótki spacer, choć warto mieć przy sobie parasol na wszelki wypadek. Najlepsze warunki do aktywności na zewnątrz zaoferuje niedziela. Wyższa temperatura i niemal brak deszczu zachęcają do dłuższego pobytu w miejskich parkach, na terenach zielonych czy po prostu spaceru po mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather